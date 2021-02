De callada esposa a presunta cómplice de 'El Chapo' Guzmán: un vistazo al mundo de Emma Coronel

Entendía a la perfección el negocio

Los estudios sobre el papel de las mujeres en las organizaciones criminales son pocos. Uno de ellos, Liderazgos criminales de mujeres y uso diferencial de la violencia , sostiene que la estructura social ha causado que las mujeres sean usadas como “‘objetos’ o ‘trofeos’ que los hombres utilizan para exhibir el poder y el éxito obtenidos en función de sus actividades criminales" . Pero apunta también que no es el caso de todas las mujeres y que no se debe subestimar su papel en estas estructuras.

“Si bien la posición de subordinación de las mujeres que resulta de este arreglo particular de género implica potencialmente su victimización, no se debe subestimar la decisión que toman algunas de ingresar al narcotráfico por medio de la adopción consciente y racional de la narcoestética por considerarla una oportunidad de ascenso social”, señala el estudio , elaborado por el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario y la organización InSight Crime, publicado en abril de 2020.

“Lo más inhumano”

Durante el proceso judicial, 'El Chapo' se quejó de que no se le permitiera recibir visitas personales. “A mi esposa, al día de hoy, no se le ha permitido que me visite. No se me ha permitido abrazar a mis hijos. Ha sido una tortura emocional, física y mental. Lo más inhumano que he pasado en mi vida”, dijo Guzmán Loera cuando fue declarado culpable.