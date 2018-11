“El día que yo no exista no va a mermar el tráfico de drogas, eso es falso (…) El narcotráfico ya es una cultura que viene de los antepasados no solo en México, esto es a nivel mundial”. Desde algún lugar de la sierra en el llamado Triángulo Dorado, su territorio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán reflexionaba frente a un muchacho que le lanzaba preguntas sosteniendo un celular. El que entonces era el narcotraficante más buscado del mundo las respondía con su hablar sencillo, propio de los rancheros sinaloenses.