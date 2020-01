Ahora vende tacos en México el doctor acusado de torturar al agente Enrique Camarena

Pero la DEA aún cree que este ginecólogo participó directamente en el homicidio de uno de los suyos y no ha dejado de seguirle la pista en México. Un agente antinarcóticos llevó a la periodista Lara Logan, conductora de la serie de Fox Nation ‘Lara Logan Has No Agenda’, hasta el negocio que el médico tiene en Guadalajara: una taquería con techo de lámina y unas cuantas sillas.