Ucrania (pais) Zelenskyy reconoce que Ucrania no es prioridad para Estados Unidos por guerra en Oriente Medio El mandatario ucraniano dijo que necesitan desesperadamente más “sistemas de defensa aérea Patriot” para contrarrestar los ataques rusos.

Video Trump presenta en Davos 2026 la ‘Junta de Paz’ para reconstruir a Gaza

El sábado 4 de abril, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy , reconoció que su nación no es prioridad hoy para Estados Unidos por la guerra en Oriente Medio y señaló que podría afectar el apoyo estadounidense a la nación.

El mandatario ucraniano dijo que necesitan desesperadamente más “ sistemas de defensa aérea Patriot” para contrarrestar los ataques rusos.

PUBLICIDAD

“Tenemos que reconocer que no somos la prioridad hoy”, mencionó Zelenskyy en entrevista con la Agencia de Noticias Ap.

Video Trump da 48 horas a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz

Últimas conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania



De acuerdo con Zelenskyy, las últimas conversaciones que se dieron entre Estados Unidos y Ucrania fueron en febrero, pero sin llegar a ningún avance. El mandatario ha señalado que Rusia ha retrasado las negociaciones al mismo tiempo que continúa con su invasión.

Además, remarcó que ha seguido presionando a los negociadores estadounidenses para poner fin a la guerra y obtener mayores garantías de seguridad.

Remarcó que actualmente su principal preocupación es el abastecimiento de los sistemas estadounidenses, ya que los ocupan para interceptar los misiles balísticos rusos. Pero reconoció que las cantidades nunca fueron “suficientes” y dice que si la guerra con Irán no termina pronto, estas entregas seguirán disminuyendo.

Video Fuerzas Especiales de EEUU rescatan a piloto estadounidense tras el derribo de su caza F-15 por Irán

¿Rusia se ve beneficiada por la guerra?

Según Zelenskyy, Rusia se ha visto beneficiada por el aumento de precios por el cierre del estrecho de Ormuz, ya que Estados Unidos le ha quitado las sanciones para frenar la escasez de suministro de petróleo a nivel mundial y con ello han aumentado sus ingresos y han fortalecido su esfuerzo bélico hacia Ucrania.

“Rusia recibe dinero adicional gracias a esto, así que sí, se benefician”, dijo.

Cabe destacar que Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, lo que hace que las naciones asiáticas compitan por su crudo por la reciente crisis energética.

Video Derribo de avión de combate de EEUU: ¿Irán podría tomar como rehén al segundo tripulante de la aeronave?

Como medida ante esto, el mandatario ucraniano dijo que intensificaron sus ataques con drones de largo alcance a las instalaciones petroleras rusas.