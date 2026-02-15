Ucrania (pais) Corea del Norte abre nuevo distrito de viviendas para familias de muertos en guerra de Ucrania Corea del Norte inaugura viviendas para familias de soldados muertos en Ucrania; Kim Jong Un exalta a “mártires” y refuerza propaganda interna.

Corea del Norte afirmó que completó un nuevo distrito de viviendas en Pyongyang para las familias de soldados norcoreanos que murieron combatiendo junto a las fuerzas rusas en Ucrania, el más reciente esfuerzo del mandatario Kim Jong Un por honrar a los caídos en la guerra.

Fotos de medios estatales mostraron a Kim Jong Un caminando por la nueva calle —llamada Saeppyol Street— y visitando los hogares de algunas de las familias junto a su hija, cada vez más visible, que se cree se llama Kim Ju Ae, al tiempo que prometía retribuir a los “jóvenes mártires” que “lo sacrificaron todo por su patria”.

En los últimos meses, Corea del Norte ha intensificado la propaganda que glorifica a las tropas desplegadas para combatir en la guerra de Rusia contra Ucrania, por ejemplo mediante el establecimiento de un muro conmemorativo y la construcción de un museo. Analistas lo ven como un intento por reforzar la unidad interna y frenar un posible descontento público.

Kim ha enviado en los últimos meses miles de tropas y grandes cantidades de equipo militar, incluidos artillería y misiles, para avivar la guerra del presidente ruso Vladímir Putin en Ucrania, en un momento en que los mandatarios se alinean ante sus confrontaciones separadas con Washington.

Murieron 6000 soldados norcoreanos

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur comunicó a legisladores la semana pasada que estima que unos 6.000 soldados norcoreanos murieron o resultaron heridos durante su despliegue en la guerra, pero no ofreció un desglose de las muertes. La agencia indicó el año pasado que creía que aproximadamente 600 habían fallecido.

La agencia de espionaje considera que las fuerzas norcoreanas se están beneficiando de la guerra al adquirir experiencia de combate moderna y apoyo técnico ruso que podría mejorar el desempeño de sus sistemas de armas, según legisladores que asistieron a la sesión informativa a puerta cerrada de la semana pasada.

La construcción de la nueva calle se logra cuando Corea del Norte se prepara para inaugurar a finales de este mes un importante congreso del partido gobernante, en el que se espera que Kim anuncie sus principales objetivos de política interna y exterior para los próximos cinco años y adopte nuevas medidas para reforzar su control.

