EE.UU. El Pentágono cancela el despliegue de 4,000 soldados en Polonia La decisión supone una nueva fricción de la administración Trump con Europa respecto al respaldo militar en el marco de la OTAN, y con la invasión rusa a Ucrania sin resolverse tras cuatro años de guerra

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EEUU canceló por sorpresa el despliegue de unos 4,000 soldados en Polonia, lo que supone una notable reducción de las tropas en Europa y un nuevo episodio de fricción con la OTAN (Organización del Reatado del Atlántico Norte) sobre el respaldo estadounidense a la seguridad del bloque.

La decisión tiene lugar poco después de que el propio presidente Donald Trump dijera que se recortarán más de 5,000 soldados estadounidenses de las fuerzas desplegadas en Alemania.

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La suspensión del envío de la fuerza militar a Polonia, país fronterizo con Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos, fue avanzada por la publicación especializada Army Times.

Aumento de la tensión con Europa



La medida sería otro escollo en la tirante relación militar de la administración con los aliados europeos dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que Trump ha presionado durante meses para que asuman más responsabilidades militares y para que eleven su propio gasto militar.

Esto ha sembrado dudas sobre el compromiso de la actual Casa Blanca en la defensa de los socios en Europa ante una eventual agresión militar.

Hace un par de semanas, el Pentágono anunció la reducción de ese número de tropas para los "próximos seis a doce meses", lo que corresponde aproximadamente al 15% de los 36,000 soldados destacados en Alemania, un país aliado miembro de la OTAN

Trump comunicó retirada después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, dijera pocos días antes que Washington no tiene "ninguna estrategia" en Irán, y que la república iraní ha "humillado" a Washington.

En los desencuentros también pesa la situación con la guerra en Medio Oriente de EEUU e Israel contra Irán, en la que Trump ha reclamado que los países europeos se involucren militarmente.

Reacciones en Polonia



El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha restado gravedad al afirmar que la medida es " puramente logística" y que no supone ninguna amenaza para la seguridad nacional.

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“Me han asegurado que estas decisiones son de índole logística y no afectarán directamente a nuestra capacidad de disuasión ni a nuestra seguridad”, declaró Tusk a los periodistas. “Todo está bajo control”.

Por otro lado el vice primer ministro de Polonia criticaba que sí es un cambio sustancial en el tablero geopolítico de la defensa de Occidente. "Este asunto no concierne sólo a Polonia; se refiere al cambio previamente anunciado en la presencia de algunas fuerzas armadas estadounidenses en Europa".

Władysław Kosiniak-Kamysz subrayó que la presencia de fuerzas estadounidenses en Polonia es necesaria porque "refuerzan el flanco oriental de la OTAN", en alusión a la invasión rusa de Ucrania.

La estrategia internacional de EEUU



La decisión de la retirada de las tropas ha generado escepticismo entre los principales legisladores republicanos que supervisan la política militar estadounidense.

En una declaración conjunta emitida el sábado, el senador Roger Wicker y el representante Mike Rogers, presidentes de los Comités de Servicios Armados de sus respectivas cámaras, advirtieron que la retirada de tropas de Alemania podría " enviar un mensaje equivocado a (el presidente ruso) Vladimir Putin".

Aunque los socios europeos están aumentando el gasto en defensa, "traducir esa inversión en la capacidad militar necesaria para asumir la responsabilidad principal de la disuasión convencional llevará tiempo", afirmaron.

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El acercamiento de Washington a Moscú en plena guerra en Ucrania o las amenazas de Trump de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, un aliado en la OTAN, llevaron a varias capitales europeas a apostar por una mayor autonomía