Noticias Zelenski enviará expertos en drones a Medio Oriente para ayudar a Israel Ucrania espera que con esa colaboración obtenga a cambio misiles para sus sistemas estadounidenses Patriot, importantes para detener a los misiles de Rusia.

Video Incendio en depósito de petróleo en Teherán tras ataque israelí

Este domingo 8 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que sus expertos estarán la siguiente semana en Oriente Medio para que compartan su experiencia en la lucha contra drones iraníes.

Por su parte, Ucrania espera que con esa colaboración obtenga a cambio misiles para sus sistemas estadounidenses Patriot, importantes para detener a los misiles de Rusia.

Rusia ni se inmuta

La postura del presidente de Rusia, Vladímir Putin, solo ha sido con palabras, pero sin ninguna acción para apoyar a su aliado, ya que con este conflicto ha tenido beneficios para el país, porque está obteniendo ganancias en el aumento de las energías por las interrupciones del tráfico de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz.

Putin la semana pasada señaló la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, como una “cínica violación de todas las normas de la moral”.

Video Incendio en Kuwait tras ataques con drones en medio de la guerra Irán‑EE. UU.

Industria armamentística de Ucrania

Cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania hace cuatro años, su industria armamentística era muy pobre, pero en su rol de supervivencia se vio en la necesidad de innovar, lo que la llevó a construir un sector de defensa de rápido crecimiento a bajo costo.

Con la actual guerra, Estados Unidos pidió apoyo contra los Shahed de diseño iraní, por lo que Zelenskyy ordenó a expertos ucranianos ayudarlos. A pesar de que en otras naciones hay drones interceptores, la realidad es que los que tiene Ucrania ya han sido probados en combate.

La experiencia de Ucrania ante la guerra lo pone como un buen socio ante las naciones y, si llega a tener éxito esa cooperación, podría expandirse a mercados globales sin poner en peligro su propia defensa.

Rusia e Irán

En enero del 2025, Moscú y Teherán firmaron un tratado de “asociación estratégica integral”, pero tras el ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado, funcionarios rusos dijeron que no contemplaba asistencia militar mutua.

La historia de estas naciones se remonta a la disolución de la URSS en 1991; donde se volvieron socios comerciales y Moscú ayudó a construir la primera central nuclear iraní en Bushehr.

En el año 2022, cuando Putin envió tropas a Ucrania, Irán le dio drones Shahed y también autorizó su producción en Rusia. Sin embargo, la cooperación entre estas naciones siempre ha sido compleja, porque Rusia también ha mantenido relaciones con Israel, lo que ha ocasionado disgusto por los iraníes.