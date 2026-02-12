Ucrania (pais) Te explicamos la controversia por el casco de Heraskevych: ¿Qué pasó en Juegos de Invierno 2026? Vladyslav Heraskevych usó un casco que causó controversia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Aquí te explicamos qué pasó en la competencia de skeleton

El deportista Vladyslav Heraskevych, representante de Ucrania en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, hizo un acto que volteó los reflectores y generó controversia que, incluso, llegó a la política: el casco que usó para competir en la prueba skeleton.

La prueba skeleton se llevó a cabo el jueves 12 de febrero 2026 en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde Vladyslav Heraskevych participó representando a Ucrania.

La prueba skeleton consiste en desplazarse recostado sobre un trineo y alcanzar la mayor velocidad posible durante el recorrido. La principal herramienta de protección que usan los deportistas es un casco.

Heraskevych se colocó como el cuarto en el Mundial de 2025, por lo cual se esperaba que compitiera por una medalla en los Juegos de Invierno 2026.

Así es el casco de Heraskevych

Desde el martes 10 de febrero 2026 Heraskevych había anunciado el uso de un casco como homenaje a víctimas de la guerra en Ucrania.

El casco, con fondo gris, tiene imágenes de deportistas de Ucrania que murieron en la guerra con Rusia en los últimos cuatro años.

El mismo martes, representantes del Comité Olímpico Internacional ( COI) recomendaron a Heraskevych el uso de una pulsera negra en lugar del casco serigrafiado. El ucraniano no accedió.

Descalifican a Heraskevych por casco

La mañana de este jueves se confirmó la descalificación de Vladyslav Heraskevych de la competencia skeleton en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

En un comunicado, el COI confirmó que Heraskevych "no podrá participar" en los Juegos Olímpicos de Invierno "tras negarse a cumplir las directrices sobre la expresión de los atletas".

"Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevich se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por una última vez la postura del COI. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya”, dice el comunicado.

Y remata: "El COI decidió por ello, con pesar, retirarle su acreditación para los Juegos Olímpicos de 2026. A pesar de las numerosas conversaciones y discusiones en persona con Heraskevich no quiso llegar a un punto de encuentro.

¿Qué dijo Vladyslav Heraskevych sobre su casco?

Luego de conocerse la descalificación, Vladyslav Heraskevych dijo que analiza llevar el caso ante el Tribunal Arbitral del Deporte ( TAS).

"Es una de las opciones. Es algo serio recurrir ante el TAS, es algo que todavía debemos hablar", indicó.

El ucraniano enfatizó en que “sigo creyendo que no he infringido ninguna regla”, y consideró que la decisión del COI “es completamente errónea”.

Esto es realmente difícil para mí. Te preparas varios años para estar listo para esta competición y te lo arrebatan de esta manera. Vladyslav Heraskevych

Heraskevych aclaró que “Mi casco no infringe ningún reglamento. El artículo 50 (de la Carta Olímpica) no dice nada sobre un casco así y, a pesar de todo, me han suspendido”.

Además, señaló que “en Ucrania, en este momento, hay muchas lágrimas. Quiero darle las gracias por sus palabras amables, pero como ya he dicho, esta situación va ahora en un sentido a favor de la propaganda rusa y eso no está bien”.

Por último, dijo que “no quería provocar un escándalo y se ha dado este escándalo porque algunas personas en el seno del COI tienen una interpretación muy extraña de sus propias reglas, lo que puede considerarse como una forma de discriminación".

Zelenski critica decisión del COI

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, criticó la decisión del COI y lo acusó de "seguir el juego" a Rusia.

"El movimiento olímpico debe contribuir a poner fin a las guerras, no a seguir el juego a los agresores. Desgraciadamente, la decisión del Comité Olímpico Internacional de descalificar al piloto de skeleton ucraniano dice lo contrario", declaró Zelenski en redes sociales.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, señaló que “el COI ha vetado no solo al deportista ucraniano sino a su propia reputación”.