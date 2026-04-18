Ucrania (pais) Tragedia en las calles de Kiev: 6 muertos y 10 heridos tras violento ataque armado Ihor Klymenko, ministro del Interior de Ucrania, informó que la policía entró a una tienda después de no haber podido comunicarse con el atacante a través de un negociador

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Este sábado 18 de abril, un hombre armado mató a seis personas y dejó a 10 personas heridas en las calles de Kiev.

Ihor Klymenko, ministro del Interior de Ucrania, informó en un comunicado en las redes sociales que la policía entró a una tienda después de no haber podido comunicarse con el atacante a través de un negociador. El hombre fue abatido por resistirse a ser arrestado antes de tomar a los rehenes.

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¿Cómo ocurrió?



Klymenko dijo a reporteros que la policía habló con el agresor durante 40 minutos para tratar de persuadirlo, teniendo en cuenta que había una persona herida.

“Incluso ofrecimos llevar torniquetes para detener el sangrado, pero no respondió”, expresó.

Al no haber respuesta por parte del hombre, se dio la orden de neutralizarlo. El ministro dijo que el sujeto portaba una carabina (arma de fuego como un rifle o fusil, pero más corta) registrada legalmente.

En el año 2025, el hombre se acercó a las autoridades de licencias para que el arma fuera probada con disparos. También presentó una solicitud para renovarla. Hasta el momento se desconocen los motivos del atacante.

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Zelenski da sus condolencias

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a través de su cuenta de X, expresó sus condolencias a los familiares de las cinco personas muertas e informó que 10 personas se encuentran hospitalizadas, recibiendo la asistencia médica necesaria, y que 4 rehenes fueron rescatados.

Además, informó que investigadores de la Policía Nacional y del Servicio de Seguridad de Ucrania están trabajando en el caso y que el ministro de Interior y jefe de la Policía Nacional de Ucrania harán pública toda la información verificada de lo ocurrido.

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