Rusia Trump anuncia cese al fuego de tres días entre Rusia y Ucrania desde este sábado El presidente Donald Trump anunció este viernes que Ucrania y Rusia acordaron un cese al fuego de tres días, a partir de este sábado, que incluirá un intercambio de prisioneros.

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El presidente Donald Trump anunció este viernes que Ucrania y Rusia acordaron un cese al fuego de tres días, a partir de este sábado, que incluirá un intercambio de prisioneros.

El mandatario dijo en redes sociales que se complacía de "anunciar una cese al fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania".

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"Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad bélica, así como un intercambio de 1,000 prisioneros por parte de cada país".

Explicó que "en Rusia, la celebración es por el Día de la Victoria, pero lo mismo ocurre en Ucrania, ya que este país también desempeñó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial".