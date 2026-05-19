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Rusia realiza maniobras masivas con sus fuerzas nucleares mientras Ucrania intensifica sus ataques con drones

Este ejercicio durará 3 días, contará con más de 60 mil soldados, más de 200 lanzadores de misiles, 140 naves, 73 buques de guerra y 13 submarinos, de los cuales 8 estarán armados con misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares.


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Por:N+ Univision
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Rusia inició el martes 19 de mayo maniobras masivas de sus fuerzas nucleares, que incluyeron lanzamientos de práctica de misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear, en ejercicios que se producen en medio de un aumento de los ataques con drones ucranianos.

El ejercicio, que durará tres días, contará con la participación de 64.000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de guerra de superficie y 13 submarinos, ocho de los cuales estarán armados con misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares, según informó el Ministerio de Defensa.

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Las maniobras se centrarán en la “preparación y el uso de fuerzas nucleares bajo la amenaza de una agresión”, según informó el ministerio.

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Los ejercicios también servirán para practicar la cooperación con Bielorrusia, país vecino y aliado que alberga armas nucleares rusas. El arsenal ruso en Bielorrusia incluye su sistema de misiles Oreshnik, de alcance intermedio y con capacidad nuclear.

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Estas maniobras se producen en un momento en que Ucrania ha intensificado drásticamente sus ataques con drones contra Rusia, incluido un ataque el fin de semana en los suburbios de Moscú que dejó tres muertos y varios edificios e instalaciones industriales dañadas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha recordado repetidamente al mundo los arsenales nucleares de Moscú tras el envío de tropas a Ucrania en febrero de 2022 para intentar disuadir a Occidente de aumentar su apoyo a Kiev.

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Los recientes ataques han dificultado que los funcionarios del Kremlin presenten el conflicto en Ucrania —que ya lleva cinco años— como algo tan lejano que no afecta a la vida cotidiana de los civiles rusos.

El ejercicio se desarrolló mientras Putin iniciaba el martes una visita de dos días a China.

La semana pasada, elogió el exitoso lanzamiento de prueba del nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, que está destinado a reemplazar a los antiguos misiles nucleares de fabricación soviética.

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En 2024, Putin adoptó una doctrina nuclear revisada, señalando que cualquier ataque convencional de una nación contra Rusia apoyado por una potencia nuclear se consideraría un ataque conjunto contra su país. Esta amenaza tenía claramente como objetivo disuadir a Occidente de permitir que Ucrania atacara a Rusia con armas de mayor alcance y parece reducir significativamente el umbral para el posible uso del arsenal nuclear ruso.

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Los sectores más belicistas de Rusia llevan mucho tiempo instando al Kremlin a que responda a los crecientes ataques ucranianos atacando a los aliados de Kiev en Europa con armas convencionales, argumentando que los miembros europeos de la OTAN no se atreverían a tomar represalias y entrar en un conflicto militar directo con la mayor potencia nuclear del mundo.

El mes pasado, el Ministerio de Defensa publicó una lista de fábricas europeas que, según afirmó, participaban en la producción de drones y sus componentes para Ucrania. Advirtió que los ataques contra Rusia con drones fabricados en Europa conllevan consecuencias impredecibles.

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