Medio Oriente La crisis energética por guerra en Oriente Medio amenaza a la economía global: AIE El director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, señaló que, de continuar el conflicto en Medio Oriente, la economía global estaría en su peor punto desde los años 70 o incluso en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en 2022.

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La economía mundial enfrenta una “grave amenaza” derivada de la crisis energética provocada por la guerra en Medio Oriente, y “ningún país será inmune” a sus efectos si la situación continúa, advirtió el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol.

Durante su intervención en el Club Nacional de Prensa en Canberra, Birol comparó la situación actual con las crisis petroleras de los años 1970, así como con el impacto energético tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

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“La economía mundial se enfrenta hoy a una amenaza muy, muy grave, y espero sinceramente que el problema se resuelva pronto”, afirmó, al tiempo en que aseguró que “ningún país será inmune a los efectos de esta crisis” y llamó a realizar esfuerzos coordinados a escala global.

Birol recordó que en las crisis petroleras de los años 1970 el mundo perdió alrededor de cinco millones de barriles diarios de crudo en cada episodio, mientras que actualmente el mundo pierde 11 millones de barriles por día.

Además, precisó que al menos 40 infraestructuras energéticas en nueve países de la región han resultado “gravemente o muy gravemente dañadas” como consecuencia del conflicto.

Guerra en Medio Oriente: amenazas y tensión

El conflicto en Oriente Medio entró en su cuarta semana. El presidente Donald Trump y el gobierno iraní han intercambiado amenazas de destruir infraestructuras energéticas.

Incluso Washington dio a Teherán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita cerca de una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural, y que permanece prácticamente bloqueada desde el inicio de las hostilidades.

Sin embargo, Teherán amagó con cerrar totalmente la vía marítima si el presidente Trump lleva a cabo sus amenazas.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este domingo que las empresas con acciones estadounidenses serán "completamente destruidas" si las instalaciones energéticas iraníes son atacadas por Washington. Asimismo, dijo que las instalaciones energéticas de los países que albergan bases estadounidenses serán objetivos "legítimos".