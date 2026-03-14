Irán Irán declara a Ucrania como "objetivo legítimo" por apoyar a Israel con drones El encargado de los negocios iraníes en Ucrania, Shahriar Amouzegar, calificó como “broma” el apoyo antidrones por parte de Kiev a aliados de Estados Unidos.

Video Israel lanza nuevos ataques contra Teherán; ¿se abre nueva fase en la ofensiva en Medio Oriente?

Este sábado 14 de marzo del 2026, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó que Ucrania se convirtió en objetivo legítimo, después de que le proporcionara drones a Israel.

A través de su cuenta de X, Azizi dijo que, al proporcionar “ drones al régimen israelí, la fracasada Ucrania se ha involucrado de facto en la guerra y, conforme a la Carta de la ONU, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán”.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Zelenski de Irán?

El viernes 13 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió con Reza Pahlavi, príncipe heredero de Irán, el cual es el hijo mayor del sah (residente exiliado y opositor) con el que tocó la situación en la que está Irán.

En esa reunión, Zelenski informó que Ucrania había enviado a expertos a Catar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí para que compartieran su experiencia en derribar drones como los Shahed.

También abogó por la presión internacional y expresó su deseo de ver un Irán libre, que no colabore con Rusia, ni desestabilice Medio Oriente, Europa y el mundo.

Video Tiroteo en Virginia: Atacante de Universidad Old Dominion entró al aula, preguntó por una clase y luego disparó

Para diplomático iraní, el apoyo ucraniano antidrones es una "broma"

El mismo sábado, el encargado de los negocios iraníes en Ucrania, Shahriar Amouzegar, calificó como “broma” el apoyo antidrones por parte de Kiev a aliados de Estados Unidos.

"En lo que respecta a las medidas adoptadas por Ucrania en Oriente Medio contra los drones, las consideramos meramente una broma y un gesto puramente simbólico", declaró Amouzegar en una entrevista concedida el viernes a la AFP.