Venezuela Venezolanos en Colombia se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela Venezolanos residentes en Colombia salieron a las calles para manifestarse y exigir la liberación de presos políticos en Venezuela; las protestas buscan visibilizar denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos.

Venezolanos que viven actualmente en Colombia se congregaron este domingo en la principal plaza pública de Bogotá para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela, un proceso iniciado tras el operativo militar estadounidense e n el que fueron capturados el expresidente Nicolás Maduro y su esposa.

Colombia es uno de los mayores receptores de la diáspora venezolana en la región, al acoger a 2,8 millones de migrantes de ese país, según cifras oficiales, de los más de ocho millones que han salido de Venezuela en más de una década.

En carteles expuestos por los asistentes a la plaza de Bolívar, en el centro de la capital colombiana, se podía leer: “Familiares unidos por un solo dolor” y “libertad inmediata para los presos políticos”. También fueron expuestas las fotografías de cientos de encarcelados en Venezuela.

En julio de 2024, luego de que el Consejo Nacional Electoral de mayoría oficialista declaró a Maduro ganador de los comicios presidenciales, sectores de oposición alegaron un fraude, lo que derivó en protestas callejeras, represión, arrestos y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Al menos 2 mil personas fueron detenidas entonces, según cifras oficiales.

Las autoridades venezolanas niegan que existan presos políticos en el país, y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

Maritza Sira, hermana de un preso venezolano, expresó su anhelo de que “lo liberen pronto, que lo liberen lo antes posible”, pues lleva un año recluido y “prácticamente se está enfermando; no le están brindando atención médica”.