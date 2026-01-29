Noticias

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba flexibilizar el control estatal sobre las exportaciones petroleras

La reforma de la ley se produjo casi cuatro semanas después de que las fuerzas militares de Estados Unidos capturaran al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video EEUU no prevé más acciones militares en Venezuela, pero mantiene opciones abiertas: Marco Rubio

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el jueves por unanimidad la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que reduce el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas, crearía oportunidades para la inversión extranjera y permitiría el reconocimiento del arbitraje internacional en las disputas de inversión.

La reforma de la ley –que entrará en vigor cuando sea promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y publicada en la Gaceta Oficial– se produjo casi cuatro semanas después de que las fuerzas militares de Estados Unidos capturaran al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro en un operativo en Caracas.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley ahora espera la firma de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien propuso los cambios días después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que su administración tomaría el control de las exportaciones petroleras de Venezuela y revitalizaría la industria en crisis atrayendo inversión extranjera.

Más sobre Noticias

Mueren dos pilotos de la Fuerza Aérea: Así fue el accidente del avión militar de ataque
1 mins

Mueren dos pilotos de la Fuerza Aérea: Así fue el accidente del avión militar de ataque

Mundo
¿Es seguro comer helados hechos mientras nieva? Esto es lo que debes saber antes de degustarlos
4 mins

¿Es seguro comer helados hechos mientras nieva? Esto es lo que debes saber antes de degustarlos

Mundo
¿Por qué avanzó el Reloj del Fin del Mundo? Esto sugieren para alejar a la humanidad del abismo
2 mins

¿Por qué avanzó el Reloj del Fin del Mundo? Esto sugieren para alejar a la humanidad del abismo

Mundo
¿Quién era Ajit Pawar? Así fue el accidente de avión donde murió alto funcionario y cuatro personas más
2 mins

¿Quién era Ajit Pawar? Así fue el accidente de avión donde murió alto funcionario y cuatro personas más

Mundo
¿Explotó central nuclear en Irán? Autoridades aclaran qué pasó cerca de Afganistán
3 mins

¿Explotó central nuclear en Irán? Autoridades aclaran qué pasó cerca de Afganistán

Mundo
Fiscalía revela cuál fue la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico en México que dejó 14 muertos
1 mins

Fiscalía revela cuál fue la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico en México que dejó 14 muertos

Mundo
ATF ayuda a México en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo
1 mins

ATF ayuda a México en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Mundo
Trump afirma que Cuba "fracasará muy pronto" ahora que se ha quedado sin el apoyo de Venezuela
1 mins

Trump afirma que Cuba "fracasará muy pronto" ahora que se ha quedado sin el apoyo de Venezuela

Mundo
Amigas de Amy Winehouse subastaron sin permiso estos artículos de la cantante: ¿En cuánto los vendieron?
1 mins

Amigas de Amy Winehouse subastaron sin permiso estos artículos de la cantante: ¿En cuánto los vendieron?

Mundo
Trump aumenta aranceles a Corea del Sur por demora en Legislatura para aprobar acuerdo comercial con EEUU
2 mins

Trump aumenta aranceles a Corea del Sur por demora en Legislatura para aprobar acuerdo comercial con EEUU

Mundo

¿Reforma otorga el control del petróleo venezolano a las compañías de EEUU?

La legislación promete dar a las empresas privadas control sobre la producción y venta de petróleo y permitir el arbitraje independiente de las disputas.

El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al volátil país.

Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó l a ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

¿Qué cambios contempla la reforma?

La ley revisada modificaría los impuestos a la extracción, estableciendo una tasa máxima de regalías del 30% y permitiendo al poder ejecutivo fijar porcentajes para cada proyecto en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores.

También elimina la obligación de que las disputas se resuelvan exclusivamente en los tribunales venezolanos, controlados por el partido gobernante.

Los inversionistas extranjeros han considerado desde hace tiempo la participación de tribunales independientes como crucial para protegerse contra futuras expropiaciones.

Relacionados:
NoticiasVenezuelaPetróleo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX