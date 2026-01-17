Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez, en la mira de la DEA por años, revelan documentos de AP La Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha revelado que el gobierno estadounidense ha tenido en la mira a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Video Delcy Rodríguez recibe la visita del Dir. de la CIA en EEUU

De acuerdo con información de AP, documentos revelan que la DEA vigila los movimientos políticos de la venezolana Delcy Rodríguez; hasta el momento no se han dado más detalles sobre los motivos de la vigilancia a la política latinoamericana.

Tras la detención de Nicolás Maduro a manos de militares estadounidenses, Rodríguez y Donald Trump mantuvieron su primera llamada telefónica, en la cual el presidente de Estados Unidos calificó a Delcy como una “persona estupenda”, con quien afirmó haber mantenido una excelente comunicación.