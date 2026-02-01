Venezuela

María Corina Machado descarta que su vida corra peligro si regresa a Venezuela

Aquí en N+Univision te contamos lo que dijo la ganadora del Premio Nobel de la Paz referente a su regreso a su nación.

N+ Univision
Video Delcy Rodríguez anuncia amnistía general en Venezuela y el cierre de la temida cárcel El Helicoide

María Corina Machado afirmó este domingo 1 de febrero que no cree que su vida corra peligro al regresar a Venezuela.

Marco Rubio se reunió con Corina Machado

El pasado miércoles 28 de enero del 2026 se reunió Corina Manchado y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington.

La razón de esta reunión tenía como objetivo blindar los ingresos petroleros del país y evitar que el chavismo retome el control bajo la gestión de Delcy Rodríguez.

¿Por qué considera que no corre peligro la ganadora del Premio Nobel de la Paz?

La ganadora del Premio Nobel de la Paz declaró en entrevista a la CBS que esto se debe a la presión que Estados Unidos está ejerciendo al gobierno interino.

"Las cosas están cambiando muy rápido en Venezuela. "Si me hubieran capturado antes de irme, probablemente me habrían desaparecido o algo peor", expresó.

Video Preguntas y respuestas sobre inmigración con Jorge Cancino: ¿inmigrantes deben pagar impuestos?

Machado hace un llamado a apoyar a presos políticos

Asimismo, la venezolana ha hecho un llamado a los presos políticos, ya que mencionó que todavía son más de 700 presos y que apenas 301 han sido liberados.

De igual forma, indicó que en el mes de enero 36 venezolanos han sido secuestrados. La ganadora del Premio Nobel de la Paz expresó que es hora de que los venezolanos “levanten la voz” y que no abandonen a los presos ni a los perseguidos.

Marco Rubio es interrumpido por manifestante de Venezuela

El pasado miércoles 28 de enero, el secretario de Estado , Marco Rubio, advirtió al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que la administración de Trump estaba preparada para tomar acciones militares contra Venezuela en el caso de que el país se desviara de los intereses de Estados Unidos.

En medio del discurso, Marco Rubio fue interrumpido por un manifestante que gritó “manos fuera de Venezuela” para después ser retirado con su pancarta. Luego de ello, le mencionaron que sería expulsado por un año del comité y que lo llevarían a la cárcel.


