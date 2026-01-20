Organización de las Naciones Unidas Israel demuele la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Jerusalén oriental Israel ha acusado durante años a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) de colaborar con Hamas, una acusación que la agencia niega, y el año pasado le prohibió operar en su territorio. Pero la demolición de este martes marcó el paso más reciente y contundente de Israel contra esa agencia de la ONU.



Las autoridades israelíes comenzaron este martes a demoler con excavadoras la sede en Jerusalén de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, avanzando en su ofensiva contra una organización encargada de prestar servicios humanitarios a millones de personas en toda la región.

Israel ha acusado durante años a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) de colaborar con Hamas, una acusación que la agencia niega, y el año pasado le prohibió operar en su territorio. Pero la demolición de este martes marcó el paso más reciente y más contundente de Israel contra UNRWA.

Roland Friedrich, director de la agencia en Cisjordania, dijo que UNRWA recibió información de que equipos de demolición y policías llegaron a su sede en Jerusalén oriental a primera hora de la mañana. El personal no ha trabajado en esas instalaciones desde hace casi un año debido al peligro y a la incitación, pero las fuerzas israelíes confiscaron dispositivos y expulsaron a la seguridad privada contratada para custodiar el lugar.

“Lo que vimos hoy es la culminación de dos años de incitación y de medidas contra UNRWA en Jerusalén oriental”, afirmó Friedrich, calificándolo como una violación del derecho internacional que garantiza la protección de este tipo de instalaciones.

Una bandera israelí fue izada sobre el edificio en el barrio de Sheikh Jarrah, donde algunos políticos locales acudieron para celebrar la destrucción de la instalación. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, lo calificó como “un día histórico”.

Buldóceres israelíes demuelen el complejo de la UNRWA en Jersualem oriantal este martes. Imagen Mahmoud Illean/AP

Qué es la UNRWA y cuál es su función

El mandato de UNRWA es proporcionar ayuda y servicios a unos 2.5 millones de refugiados palestinos en Gaza, la Cisjordania ocupada y Jerusalén oriental, así como a otros 3 millones de refugiados en Siria, Jordania y Líbano.

Durante años, la agencia ha mantenido infraestructura en campos de refugiados, ha gestionado escuelas y ha ofrecido atención sanitaria. Sin embargo, sus operaciones se vieron restringidas el año pasado cuando la Knéset, el parlamento israelí, aprobó una legislación que rompió vínculos con la agencia y le prohibió funcionar en lo que Israel define como su territorio, incluida Jerusalén oriental.

La agencia advirtió que las demoliciones podrían poner en riesgo las operaciones de su centro de formación profesional en Qalandia y de su instalación sanitaria en Shua’fat, donde continúa prestando servicios educativos y de salud.

La demolición coronó años de críticas por parte de Israel y de sus dirigentes, que sostienen que UNRWA tiene una inclinación propalestina y mantiene vínculos o emplea a miembros de grupos militantes como Hamas. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas hace más de dos años, el país ha intensificado esos ataques, acusando a la agencia de estar infiltrada por Hamas y afirmando que los militantes utilizaron sus instalaciones y se apropiaron de ayuda humanitaria. Ha presentado pocas pruebas de estas acusaciones, que la ONU ha negado. En octubre, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Israel debe permitir que la agencia proporcione asistencia humanitaria en Gaza.



Desde que Israel aprobó el año pasado la ley que prohíbe a la UNRWA, sus instalaciones —escuelas y centros de salud— y su sede han sido cerradas repetidamente, allanadas o dejadas sin protección. Israel sostiene que la agencia perpetúa el estatus de refugiados de los palestinos, mientras que los defensores de UNRWA afirman que los ataques buscan marginar esa cuestión, una de las más divisivas entre israelíes y palestinos.

“Esto se produce tras otros pasos dados por las autoridades israelíes para borrar la identidad de los refugiados palestinos”, dijo Philippe Lazzarini, comisionado general de UNRWA, en un mensaje en X. “Esto debe ser una llamada de atención. Lo que le ocurre hoy a UNRWA le ocurrirá mañana a cualquier otra organización internacional o misión diplomática, ya sea en el Territorio Palestino Ocupado o en cualquier parte del mundo”.

La prohibición israelí de UNRWA se alineó con esfuerzos más amplios para retirar el registro a organizaciones de ayuda que operan en Gaza y la Cisjordania ocupada. Israel ha aprobado leyes que obligan a las ONG a no contratar personal involucrado en actividades que “deslegitimen a Israel” o apoyen boicots, y les exige registrar listas de nombres como condición para poder trabajar.

Israel informó a decenas de organizaciones —entre ellas Médicos Sin Fronteras y CARE— que sus licencias expirarán a finales de 2025. Las organizaciones aseguran que las normas son arbitrarias y advirtieron que la nueva prohibición perjudicará a una población civil que necesita desesperadamente ayuda humanitaria.

Bajo la presidencia de Donald Trump, EEUU recortó la financiación de la agencia en 2018. El presidente Joe Biden la restableció en 2021 y posteriormente la suspendió en 2024.

