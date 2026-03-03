Irán Israel bombardea supuesta instalación iraní secreta que desarrollaba componentes para armas nucleares; ¿hay fuga de material radioactivo? El ejército israelí afirmó que en dicha instalación iraní se desarrollaban "componentes claves para armas nucleares".

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) afirmaron este martes 3 de marzo 2026, que llevaron a cabo un ataque contra una instalación científica que, según los militares, operaba en el desarrollo de componentes claves para armas nucleares.

"El complejo encubierto 'Minzadehei' fue utilizado por un grupo de científicos nucleares que operaban para desarrollar un componente clave para armas nucleares.

La instalación estaba ubicada en la s afueras de Teherán, y según las IDF, tenía el objetivo de "permitir el conocimiento y las capacidades de desarrollo avanzadas necesarias para armas nucleares".

¿Cómo ubicaron la instalación científica, clave en los componentes nucleares?

Las fuerzas militares de Israel indican que se basaron en información de inteligencia para "rastrear las actividades de esta nueva ubicación", y lograr la eliminación del sitio.

Los científicos iraníes habían estado trabajando en la instalación 'Minzadehei', un complejo subterráneo, después de los ataques de Israel en sitios nucleares en el conflicto previo entre ambos países, más Estados Unidos, en junio de 2025.

Durante la ofensiva conjunta entre EEUU e Israel iniciada el pasado sábado contra Irán, que mató al Supremo Líder iraní Ali Jamenei, la instalación de enriquecimiento de urania de Natanz también ha sido bombardeada.

Este martes Irán informó que no ha detectado contaminación radiactiva.

"No se ha registrado ninguna fuga de material radiactivo en este complejo, gracias a las medidas preventivas y a los datos registrados por el sistema de monitoreo", afirmó la Organización de Energía Atómica de Irán en un comunicado citado por la agencia de noticias ISNA.

La planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz ya había sido blanco de bombardeos en junio de 2025, durante la guerra de 12 días con Israel.



El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU, confirmó este martes "daños recientes en los edificios de entrada de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, en Irán", tras los ataques de Israel y Estados Unidos.

"No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado ningún impacto adicional en el emplazamiento de la planta, que ya sufrió graves daños durante el conflicto de junio", añadió el OIEA.

El presidente Donald Trump afirmó este martes, durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, que Irán pensaba atacar primero, y que si EEUU no hubiera atacado con Israel antes, "habríamos tenido una guerra nuclear".

