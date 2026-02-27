Irán

Así es el Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo que EEUU puede usar contra Irán

El portaviones estadounidense Gerald R. Ford, el más grande del mundo, está desplegado en el mar Mediterráneo, a la expectativa de una posible ofensiva de EEUU contra Irán, en medio de las tensiones entre ambos países.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video "No nos entusiasma la forma en que están negociando": Donald Trump ante crecientes tensiones con Irán

El portaviones "USS Gerald Ford", el más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo, y se espera que participe en un eventual ataque contra Irán si el presidente Donald Trump lo ordena.

Estados Unidos amenazó con emprender acciones militares contra Teherán si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní fracasan, y realizó un enorme despliegue de fuerza en Oriente Medio, que incluye al "Gerald Ford".

PUBLICIDAD

A continuación, la AFP examina algunos datos clave sobre este portaviones.

Video EEUU ordena salida de personal de Israel ante amenazas de seguridad y tensión nuclear con Irán

Un enorme buque de guerra

Este barco, en servicio desde 2017, es el primer portaviones de la clase Ford, un nuevo diseño que sustituirá gradualmente a los Nimitz. La embarcación de 13,000 millones de dólares realizó su primer despliegue en 2022.

Es propulsado por dos reactores nucleares y desplaza 100,000 toneladas a plena carga. Mide más de 335 metros de eslora y puede navegar a más de 55 km/h.

Cuenta con una tripulación de más de 4,000 marineros, transporta decenas de aviones de combate y actualmente está escoltado por tres destructores lanzamisiles guiados.

Más sobre Irán

EEUU pide a ciudadanos salir de Israel y hace llamado por riesgo de seguridad
1 mins

EEUU pide a ciudadanos salir de Israel y hace llamado por riesgo de seguridad

Mundo
¿Baja tensión en Medio Oriente? Irán dice que está dispuesto a alcanzar un acuerdo con EEUU
1 mins

¿Baja tensión en Medio Oriente? Irán dice que está dispuesto a alcanzar un acuerdo con EEUU

Mundo
Irán eleva tensión: Declara a fuerzas armadas de la Unión Europea como organizaciones terroristas
2 mins

Irán eleva tensión: Declara a fuerzas armadas de la Unión Europea como organizaciones terroristas

Mundo
Irán advierte que disparará cohetes de ejercicio militar con Rusia en medio de las tensiones con EEUU
2 mins

Irán advierte que disparará cohetes de ejercicio militar con Rusia en medio de las tensiones con EEUU

Mundo
Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente
3 mins

Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente

Mundo
Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra
2 mins

Canciller iraní asistirá a diálogo "indirecto" con EEUU en Ginebra

Mundo
El ayatolá Jamenei de Irán indultó a más de 2,000 personas pero ninguna de ellas estuvo en las recientes protestas
1 mins

El ayatolá Jamenei de Irán indultó a más de 2,000 personas pero ninguna de ellas estuvo en las recientes protestas

Mundo
Canciller de Irán dice que la fortaleza de Teherán proviene de su capacidad de decir “no” a las grandes potencias
2 mins

Canciller de Irán dice que la fortaleza de Teherán proviene de su capacidad de decir “no” a las grandes potencias

Mundo
Irán amenaza con atacar bases de EEUU si fuerzas estadounidenses lanzan una ofensiva
1 mins

Irán amenaza con atacar bases de EEUU si fuerzas estadounidenses lanzan una ofensiva

Mundo
Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país
1 mins

Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos que "salgan ahora" del país

Mundo

Ocho meses en el mar

El Ford lleva más de ocho meses en el mar, en un despliegue que ya lo ha visto participar en operaciones estadounidenses en el Caribe.

En esta región, las fuerzas de Washington han llevado a cabo ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico e interceptado petroleros sancionados. También lanzaron una ofensiva en Venezuela para detener al líder Nicolás Maduro.

El portaviones ha tenido importantes problemas con su sistema de baños mientras está en el mar. Medios estadounidenses han informado de atascos y largas filas para usar los servicios en el buque.

El problema no es nuevo

Un informe de 2020 de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno señaló que el sistema de baños del buque sufría "obstrucciones inesperadas y frecuentes" y requería lavados con ácido de forma regular para despejarlo, a un costo de 400,000 dólares cada vez.

PUBLICIDAD

La marina reconoció los informes sobre problemas con los baños en un comunicado el jueves. Al citar al mando del buque, afirmó que "los incidentes de obstrucciones se abordan rápidamente por personal capacitado de control de daños e ingeniería, con un tiempo de inactividad mínimo".

La Armada de EEUU asegura que más allá de los problemas sanitarios, el Gerald R. Ford sigue haciendo énfasis en proveer calidad de vida a su tripulación.

"Los sistemas de ósmosis inversa del barco producen más de 400,000 galones de agua potable al día, lo que permite disponer de duchas con agua caliente, lavar la ropa, preparar alimentos y satisfacer las necesidades de agua potable", indica la Armada.

Aunado a esto, el Departamento de Abastecimiento ha servido más de cuatro millones de comidas desde la salida del buque de la Estación Naval en norfolk, Virginia, en junio de 2025, con el apoyo de operaciones de reabastecimiento constantes que suministran productos frescos, congelados y secos.

Despliegue en Medio Oriente

El Ford pasó alrededor de tres meses en el Caribe antes de que Trump ordenara a principios de este mes que se dirigiera a Oriente Medio, en un contexto de crecientes tensiones con Irán.

Entró en el Mediterráneo el 20 de febrero y luego navegó hasta la isla griega de Creta, donde cargó alimentos, combustible y municiones en la bahía de Suda antes de zarpar el jueves.

Imágenes satelitales mostraban el buque a unos 660 kilómetros del puerto israelí de Haifa, a donde se dirige este viernes, según medios.

PUBLICIDAD

Mira también:

Notas Relacionadas

Así usa el Pentágono la IA de Anthropic: Esta es la disputa por Claude con el Departamento de Guerra

Así usa el Pentágono la IA de Anthropic: Esta es la disputa por Claude con el Departamento de Guerra

Política
4 min
Relacionados:
IránEE.UU.Medio OrienteEjército de los Estados UnidosArmada de Estados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX