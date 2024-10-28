Israel prohíbe a la agencia de la ONU para refugiados palestinos operar en su territorio, lo que dificulta aún más la entrada de ayuda a Gaza

Video Israel lanza ataques aéreos contra objetivos militares en Irán: esto es lo que se sabe

Israel prohibió este lunes a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) trabajar en su territorio, a pesar de las objeciones de Estados Unidos.

Los legisladores aprobaron el proyecto con 92 votos a favor y 10 en contra, tras varios años de críticas israelíes a la UNRWA, que aumentaron desde el inicio de la guerra en Gaza hace más de un año.

El parlamento israelí también aprobó otra ley con la que se romperían los lazos diplomáticos de Israel con la agencia y le otorga la designación de organización terrorista. Dicha ley prohíbe los vínculos entre funcionarios israelíes y la agencia, y despoja a su personal de inmunidad jurídica.

Las leyes, que no entrarán en vigor de inmediato, suponen un nuevo punto bajo en las relaciones entre Israel y la ONU, que llevan mucho tiempo siendo problemáticas. Los aliados internacionales de Israel manifestaron su profunda preocupación por su posible impacto en los palestinos, a medida que se agrava el coste humanitario de la guerra de Gaza.

Mientras que el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, condenó en la red social X (antes Twitter) la medida, que "crea un peligroso precedente" y denunció la medida como "una campaña en curso para desacreditar" a la agencia de la ONU, estimando que esta prohibición iba a "agravar el sufrimiento de los palestinos".

Las leyes aprobadas este lunes, que no incluyen disposiciones para que organizaciones alternativas supervisen su trabajo, han recibido fuertes críticas de grupos de ayuda internacional y de un puñado de aliados occidentales de Israel. Antes de la votación, Estados Unidos mostró su "profunda preocupación" por el texto.

"Le expresamos claramente al gobierno israelí que estábamos profundamente preocupados por este proyecto de ley [...] y exhortamos al gobierno israelí a no aprobarlo", declaró a la prensa el portavoz del departamento de Estado, Matthew Miller, quien reiteró el papel "crucial" de la agencia en la distribución de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

“Seguimos instando al gobierno de Israel a que detenga la aplicación de esta legislación. Les instamos a que no la aprueben en absoluto, y estudiaremos los próximos pasos en función de lo que ocurra en los próximos días”, declaró Miller este lunes.

¿Por qué Israel no quiere que la UNRWA trabaje en su territorio?

La UNRWA, creada por la Asamblea General de la ONU en 1949, gestiona principalmente centros de salud y escuelas en Gaza y en Cisjordania y es considerada como "la columna vertebral" de la ayuda internacional en Gaza.

El texto propone prohibir "las actividades de la UNRWA en el territorio israelí", incluido en Jerusalén Este, sector de la ciudad santa ocupado y anexionado por Israel desde 1967.

“La ley que hemos aprobado ahora no es una ley más. Es un llamamiento a la justicia y una llamada de atención”, dijo el legislador Boaz Bismuth, copatrocinador de uno de los proyectos de ley. “La UNRWA no es una agencia de ayuda a los refugiados. Es una agencia de ayuda para Hamas”, aseguró.

El comentario se suma a las acusaciones de Israel de que una veintena de los 13,000 empleados de la UNRWA en Gaza participaron en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en suelo israelí, que desencadenó la guerra en Gaza.

Israel también ha aseverado que cientos de empleados de la agencia tienen lazos con grupos milicianos y que ha encontrado activos militares de Hamas cerca o debajo de las instalaciones de la UNRWA.

A raíz de esas acusaciones, Estados Unidos suspendió sus aportaciones a la agencia de la ONU y exigió una investigación. Desde entonces, el Congreso aprobó una ley que prohíbe cualquier reanudación de la ayuda financiera estadounidense a la agencia.

Sin un final a la guerra en el horizonte, las autoridades en Gaza informaron el lunes que el número de muertos en los combates superó los 43,000. El recuento del Ministerio de Salud de Gaza no distingue entre civiles y combatientes, pero subraya que más de la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

