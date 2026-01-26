Noticias

Trump aumenta aranceles a Corea del Sur por demora en Legislatura para aprobar acuerdo comercial con EEUU

El mandatario dijo que la Legislatura de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
Video Surcoreanos detenidos en mega redada en fábrica de Hyundai en Georgia regresan a su país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó los aranceles a algunos productos provenientes de Corea del Sur por la demora de su Legislatura para aprobar el acuerdo comercial entre ambos países.

Vía la red social Truth, el mandatario dijo que la Legislatura de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos. "¿Por qué la Legislatura coreana no lo ha aprobado?", cuestionó el líder republicano.

Fue el pasado 30 de julio cuando Trump y su homólogo surcoreano Lee alcanzaron un acuerdo comercial entre ambos países, el cual fue refrendado durante su visita a la nación asiática en octubre de 2025.

Eleva aranceles a un 25%

Dado que la Legislatura surcoreana no ha promulgado el acuerdo comercial, Trump aumentó los aranceles sobre automóviles, madera, productos farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos, de un 15% a un 25%.

Nuestros acuerdos comerciales son muy importantes para Estados Unidos. En cada uno de ellos, hemos actuado con rapidez para reducir nuestros aranceles de acuerdo con la transacción acordada. Por supuesto, esperamos que nuestros socios comerciales hagan lo mismo
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

¿Qué incluye el acuerdo EEUU-Corea del Sur?

El acuerdo alcanzado entre ambos países incluye inversiones surcoreanas en Estados Unidos por un valor de 150 mil millones de dólares, así como nuevos contratos comerciales en construcción naval, energía nuclear, minerales críticos, gas natural licuado y aviación.

Esta última es el área más beneficiada gracias a la compra por parte de Korean Airlines de más de 100 aviones Boeing por valor de 36 mil 200 millones de dólares.

Por el otro lado de la balanza , Corea del Sur comprará anualmente a Estados Unidos 3.3 millones de toneladas de gas natural licuado durante una década a partir de 2028, e Hyundai Motor Group incrementará sus inversiones en el país hasta los 26 mil millones de dólares.

