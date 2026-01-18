China China reporta crecimiento económico del 5% en 2025, impulsado por exportaciones pese a aranceles de Trump La economía de China creció 5% en 2025, en línea con la meta oficial, impulsada por fuertes exportaciones pese a los aranceles del presidente Donald Trump, informó el gobierno.

La economía de China se expandió a un ritmo anual del 5% en 2025, impulsada por fuertes exportaciones a pesar de los aranceles del presidente Donald Trump.

Sin embargo, el crecimiento se desaceleró a una tasa del 4,5% en el último trimestre del año, según informó el gobierno el lunes. Este fue el crecimiento trimestral más lento desde finales de 2022, durante la pandemia de COVID-19. La economía, la segunda más grande del mundo, creció a un ritmo anual del 4,8% en el trimestre anterior.

Los líderes de China han estado tratando de estimular un crecimiento más rápido después de que una caída en el mercado inmobiliario y las perturbaciones de la pandemia repercutieran en la economía.

Como se esperaba, el crecimiento anual del año pasado estuvo en línea con el objetivo oficial del gobierno de una expansión de “alrededor del 5%”.

Las fuertes exportaciones ayudaron a compensar el débil gasto de consumo y la débil inversión empresarial, contribuyendo a un superávit comercial récord de 1,2 billones de dólares.

“La pregunta clave es cuánto tiempo este motor de crecimiento puede seguir siendo el principal impulsor”, escribió Lynn Song, economista jefe para la Gran China en el banco holandés ING, en una nota reciente.

Las exportaciones chinas a Estados Unidos se vieron afectadas tras el regreso del presidente Donald Trump a principios del año pasado y el inicio del aumento de aranceles. Sin embargo, esta disminución se vio compensada por los envíos al resto del mundo. El aumento vertiginoso de las importaciones de productos chinos está llevando a otros gobiernos a tomar medidas para proteger a las industrias locales, en algunos casos incrementando los aranceles de importación.

“Si más economías también comienzan a aumentar los aranceles a China, como lo ha hecho México y la UE ha amenazado con hacer, eventualmente se verá una restricción más severa”, dijo Song.

Políticas de estímulo al consumo de 2025

Los líderes chinos han destacado repetidamente el impulso de la demanda interna como una prioridad política, pero sus efectos hasta ahora han sido limitados. Por ejemplo, un programa de intercambio para que los conductores reemplacen sus vehículos antiguos por modelos más eficientes energéticamente ha perdido fuerza en los últimos meses.

“La estabilización, no necesariamente la recuperación, del mercado inmobiliario interno es clave para reactivar la confianza pública y, por ende, el crecimiento del consumo de los hogares y la inversión privada”, dijo Chi Lo, estratega senior de mercado para Asia Pacífico en BNP Paribas Asset Management.

China también ha otorgado subsidios para el intercambio de electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras y televisores. Si bien las principales políticas de estímulo al consumo de 2025, incluyendo dichos subsidios, continuarán en 2026, podrían reducirse, según declaró Weiheng Chen, estratega de inversión global de JP Morgan Private Bank, en una nota reciente.

Inversiones en Inteligencia Artificial

Las inversiones en inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas siguen siendo una prioridad clave para el gobernante Partido Comunista de China en su esfuerzo por aumentar la autosuficiencia y rivalizar con Estados Unidos. Muchos chinos comunes y pequeñas empresas están luchando contra tiempos difíciles y una preocupante incertidumbre sobre empleos e ingresos.

Algunos economistas y analistas creen que el crecimiento económico real de China en 2025 fue más lento de lo que sugieren los datos oficiales. El grupo de expertos Rhodium Group declaró el mes pasado que esperaba que la economía china creciera tan solo entre un 2,5% y un 3% el año pasado.

La economía china se expandió a una tasa anual del 5% en 2024 y del 5,2% en 2023, según datos gubernamentales. Los ambiciosos objetivos oficiales de crecimiento también han tendido a la baja en los últimos años, del 6% al 6,5% en 2019 a alrededor del 5% en 2025.

Se espera una expansión anual más lenta para 2026. Deutsche Bank pronostica que la economía de China crecerá alrededor del 4,5% en 2026.