Donald Trump Trump anuncia que sí enviará finalmente 5.000 soldados a Polonia ¿por qué cambió de opinión? Después de haber anunciado que retiraría tropas de Europa como represalia contra la OTAN por lo que considera falta de apoyo de los aliados, Donald Trump confirma ahora que enviará 5,000 soldados adicionales a Polonia por la buena sintonía con su nuevo presidente

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Donald Trump anunció este jueves el envío de 5,000 soldados adicionales a Polonia, días después de confirmar la retirada del mismo número de efectivos del Ejército estadounidense, en este caso de Alemania.

"A raíz de la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de apoyar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5,000 soldados más a Polonia", señaló en un breve mensaje en sus redes sociales.

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Este mismo martes, el comandante Supremo Aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Alexus Grynkewich, había confirmado la retirada de 5,000 efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses de suelo europeo, concretamente de Alemania, si bien apuntó a que no se reubicarían en otro país de de la Alianza.