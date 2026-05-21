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Trump anuncia que sí enviará finalmente 5.000 soldados a Polonia ¿por qué cambió de opinión?

Después de haber anunciado que retiraría tropas de Europa como represalia contra la OTAN por lo que considera falta de apoyo de los aliados, Donald Trump confirma ahora que enviará 5,000 soldados adicionales a Polonia por la buena sintonía con su nuevo presidente

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Por:N+ Univision
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Video Trump de nuevo contra el papa León XIV y la OTAN por la falta de apoyo en la guerra contra Irán

Donald Trump anunció este jueves el envío de 5,000 soldados adicionales a Polonia, días después de confirmar la retirada del mismo número de efectivos del Ejército estadounidense, en este caso de Alemania.

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"A raíz de la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de apoyar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5,000 soldados más a Polonia", señaló en un breve mensaje en sus redes sociales.

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Este mismo martes, el comandante Supremo Aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Alexus Grynkewich, había confirmado la retirada de 5,000 efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses de suelo europeo, concretamente de Alemania, si bien apuntó a que no se reubicarían en otro país de de la Alianza.

Ahora Trump da marcha atrás con este envío de contingente adicional en un clima de tensiones con Europa tras haber criticado Washington que algunos países aliados no contribuyen lo suficiente a la alianza atlántica, máxime en el conflicto en Oriente Próximo, y tras haber reclamado en reiteradas ocasiones que el gasto militar en defensa de los países miembros de la OTAN sea del 5% del PIB.

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