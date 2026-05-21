Donald Trump El búfalo "Donald Trump" conquista a sus seguidores En Bangladesh, multitudes se congregan para fotografiarse con una insólita estrella de las redes sociales: un búfalo albino de larga melena rubia, apodado "Donald Trump", que será sacrificado en los próximos días

Video Conoce a la nueva, extraña y curiosa habitante del Zoológico de Dallas

Su dueño, Zia Uddin Mridha, de 38 años, explicó que su hermano bautizó al toro de 700 kilogramos (1500 libras) por su abundante cabellera, que recuerda al característico peinado del presidente republicano.

"Mi hermano menor eligió este nombre por el extraordinario pelaje del búfalo", declaró a la agencia de noticias AFP en su granja de Narayanganj, a las afueras de Daca, la capital.

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Mridha comentó que durante todo el mes de mayo ha habido un flujo constante de visitantes —seguidores de las redes sociales, curiosos y niños— deseosos de ver a la sensación de internet.

This photograph taken on May 17, 2026 shows a caretaker attending an albino buffalo nicknamed "Donald Trump" for sale ahead of Eid al-Adha at a livestock farm in Narayanganj. Crowds in Bangladesh are flocking to snap photographs with an unlikely social media star -- an albino buffalo with flowing blond hair nicknamed "Donald Trump" due to be sacrificed within days. (Photo by Salahuddin AHMED / AFP) / To go with 'Bangladesh-US-Politics-Buffalo', VISUAL STORY Imagen SALAHUDDIN AHMED/AFP



A lo largo de todo el día, distintos hombres vierten agua fría sobre la cabeza del toro y le cepillan la melena rubia, cuidadosamente recogida entre sus imponentes cuernos. "El único lujo que disfruta es bañarse cuatro veces al día", dijo Mridha, recalcando que las similitudes entre el toro y el presidente comenzaban y terminaban en el pelo.

Funcionarios del departamento de ganadería explicaron que los búfalos albinos son extremadamente raros y que su color blanco o rosado se debe a la falta de producción de melanina.

Bangladés es un país de mayoría musulmana del sur de Asia con 170 millones de habitantes; se prepara para el Eid al-Adha, la "fiesta del sacrificio" islámica, que se celebra a finales de este mes.

Se espera que más de 12 millones de cabezas de ganado —incluidas cabras, ovejas, vacas y búfalos— sean sacrificadas durante la festividad, cuando muchas familias pobres tienen la rara oportunidad de disfrutar de un festín de carne.

Mridha comentó que el estrés de las multitudes había provocado que el búfalo perdiera peso, lo que obligó a restringir las visitas del público.

Aun así, los niños siguen asomándose por las rejas para intentar verlo.

No es el único búfalo famoso

Si bien el búfalo Trump se ha convertido en una estrella nacional en internet, no es el único búfalo con un apodo.

This photograph taken on May 17, 2026 shows a caretaker attending an albino buffalo nicknamed "Donald Trump" for sale ahead of Eid al-Adha at a livestock farm in Narayanganj. Crowds in Bangladesh are flocking to snap photographs with an unlikely social media star -- an albino buffalo with flowing blond hair nicknamed "Donald Trump" due to be sacrificed within days. (Photo by Salahuddin AHMED / AFP) / To go with 'Bangladesh-US-Politics-Buffalo', VISUAL STORY Imagen SALAHUDDIN AHMED/AFP



Entre sus compañeros se encuentran un toro agresivo llamado "Tufan", que significa "tormenta"; un animal de gran tamaño llamado "Gordito"; y otro más conocido como el dócil "Dulce". Por si fuera poco, otro búfalo de pelo rubio recibió el nombre del futbolista brasileño Neymar por su corte de pelo rubio platino.