Brooklyn Beckham ¿La desprecia? Brooklyn Beckham ignora a Victoria en el Día de la Madre y dedica mensaje a su suegra La tensión en la familia Beckham vuelve a colocarse en el centro de la conversación mediática tras un gesto que no pasó desapercibido: Brooklyn Beckham omitió cualquier referencia a su mamá Victoria Beckham durante el Día de la Madre en el Reino Unido.



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Video Brooklyn Beckham y Nicola Peltz reaparecen tras drama familiar: esto le dice él ante todos

Brooklyn Beckham avivó el drama familiar tras lanzar lo que muchos interpretaron como una aparente indirecta a su madre, Victoria Beckham.

Esto al omitir cualquier mención hacia ella durante el Día de la Madre en el Reino Unido.

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El polémico mensaje de Brooklyn Beckham

En lugar de felicitar a su mamá, el aspirante a chef sorprendió al dedicarle una felicitación —aunque tardía— a su suegra, Claudia Peltz, a quien celebró con un emotivo mensaje publicado este domingo 15 de marzo.

"Feliz cumpleaños a la mejor suegra", escribió junto a una imagen de su esposa, Nicola Peltz, y de Claudia, quien celebró sus 71 años el pasado 12 de marzo.

" Te quiero mucho y espero que hayas tenido un día maravilloso", remató.

Este es el mensaje que Brooklyn Beckham le dedicó a su suegra Claudia Peltz justo en el Día de la Madre en Reino Unido, ignorando por lo menos en redes a su mamá Victoria Beckham. Imagen Brooklyn Beckham/Instagram



Mientras tanto, Victoria Beckham sí recibió muestras públicas de cariño por parte de su esposo David Beckham, y de sus otros tres hijos: Romeo, de 23 años; Cruz, de 21; y Harper, de 14.

La ausencia del nombre de la ex Spice Girl, de 51 años, en las redes sociales de su hijo mayor no pasó desapercibida y estaría relacionada con la prolongada disputa que Brooklyn mantiene con su famosa familia.

Cabe recordar que en enero pasado el 'influencer' publicó un mensaje contundente en redes sociales, dejando claro que no tenía intención de reconciliarse con sus padres.

"Por primera vez en mi vida, me defiendo. Durante toda mi vida, mis padres han controlado la narrativa de la prensa sobre nuestra familia", escribió.

"Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios, principalmente a costa de personas inocentes, para preservar su propia imagen", añadió el ex fotógrafo.