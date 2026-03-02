¿Qué pasó en embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudita? Reportan Incendio tras explosiones
Al oeste de la capital saudita se encuentran numerosas embajadas
Video EEUU - Irán: ¿Intimidación o posible ataque?
Testigos en una zona diplomática de Riad, la capital de Arabia Saudita, reportan fuertes explosiones durante la primera hora del martes (hora local), además de una nube de humo., según AFP.
En Riad, la capital saudita, se encuentran numerosas embajadas. Las explosiones se dan en el contexto de los ataques de Irán en el Golfo en represalia por la operación Furia Épica lanzada en conjunto por Estados Unidos e Israel el fin de semana.
