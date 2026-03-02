¿Qué pasó en embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudita? Reportan Incendio tras explosiones

Testigos en una zona diplomática de Riad, la capital de Arabia Saudita, reportan fuertes explosiones durante la primera hora del martes (hora local), además de una nube de humo., según AFP.

Guerra contra Irán | Hegseth dice que guerra en Irán "no es Irak, es una clara y decisiva misión"

Guerra contra Irán | Muere esposa del ayatola Ali Jamenei: ¿Qué le pasó a la pareja del exlíder supremo de Irán?

En Riad, la capital saudita, se encuentran numerosas embajadas. Las explosiones se dan en el contexto de los ataques de Irán en el Golfo en represalia por la operación Furia Épica lanzada en conjunto por Estados Unidos e Israel el fin de semana.