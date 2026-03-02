Noticias

¿Qué pasó en embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudita? Reportan Incendio tras explosiones

Al oeste de la capital saudita se encuentran numerosas embajadas

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video EEUU - Irán: ¿Intimidación o posible ataque?

Testigos en una zona diplomática de Riad, la capital de Arabia Saudita, reportan fuertes explosiones durante la primera hora del martes (hora local), además de una nube de humo., según AFP.

Más sobre Noticias

Presidente de Irán reacciona a ataques contra escuela y hospital: Envía mensaje al mundo
2 mins

Presidente de Irán reacciona a ataques contra escuela y hospital: Envía mensaje al mundo

Mundo
¿China entra al conflicto en Medio Oriente? Envió este mensaje luego de ataques a Irán
2 mins

¿China entra al conflicto en Medio Oriente? Envió este mensaje luego de ataques a Irán

Mundo
Guerra contra Irán | Muere esposa del ayatola Ali Jamenei: ¿Qué le pasó a la pareja del exlíder supremo de Irán?
1 mins

Guerra contra Irán | Muere esposa del ayatola Ali Jamenei: ¿Qué le pasó a la pareja del exlíder supremo de Irán?

Mundo
Guerra contra Irán | Hegseth dice que guerra en Irán "no es Irak, es una clara y decisiva misión"
2 mins

Guerra contra Irán | Hegseth dice que guerra en Irán "no es Irak, es una clara y decisiva misión"

Mundo
Guerra contra Irán | Aumenta a 6 el número de soldados estadounidenses muertos en guerra
3 mins

Guerra contra Irán | Aumenta a 6 el número de soldados estadounidenses muertos en guerra

Mundo
Israel reporta muerte de jefe de Hezbolá: Critica que Líbano “eligió unirse al régimen terrorista de Irán”
2 mins

Israel reporta muerte de jefe de Hezbolá: Critica que Líbano “eligió unirse al régimen terrorista de Irán”

Mundo
Guerra en Irán | Se estrellan varios aviones de EEUU en Kuwait
1 mins

Guerra en Irán | Se estrellan varios aviones de EEUU en Kuwait

Mundo
Sube tensión en Medio Oriente: Hezbolá lanza ataque contra Israel y la Defensa israelí ataca a "terrorista clave"
1 mins

Sube tensión en Medio Oriente: Hezbolá lanza ataque contra Israel y la Defensa israelí ataca a "terrorista clave"

Mundo
Precios del petróleo se disparan tras ataque de EEUU e Israel contra Irán
2 mins

Precios del petróleo se disparan tras ataque de EEUU e Israel contra Irán

Mundo
Televisión estatal de Irán denuncia bombardeo de fuerzas de EEUA e Israel
1 mins

Televisión estatal de Irán denuncia bombardeo de fuerzas de EEUA e Israel

Mundo

En Riad, la capital saudita, se encuentran numerosas embajadas. Las explosiones se dan en el contexto de los ataques de Irán en el Golfo en represalia por la operación Furia Épica lanzada en conjunto por Estados Unidos e Israel el fin de semana.

PUBLICIDAD

En breve más información...

Relacionados:
NoticiasIránMedio OrienteEmbajadasArabia Saudita (país)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX