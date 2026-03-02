Amazon (empresa) Centros de datos de Amazon Web Services son alcanzados por ataques con drones en Medio Oriente e interrumpen su servicio Amazon instó a sus clientes corporativos a desviar sus operaciones y cargas de trabajo a regiones no afectadas fuera del Medio Oriente para garantizar la continuidad de sus negocios.

Amazon Web Services (AWS), la unidad de computación en la nube de Amazon, confirmó este lunes que sus instalaciones en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin han sufrido graves interrupciones en su funcionamiento tras ser alcanzadas por ataques con drones que provocaron incendios y cortes de energía.

El incidente ocurrió en medio de una escalada de tensiones regionales, coincidiendo con una serie de ataques con drones y misiles lanzados por Irán contra diversos puntos en el Golfo Pérsico, en respuesta a recientes operaciones militares de Estados Unidos e Israel.

Impacto en la infraestructura tecnológica

Según el portal oficial de salud de AWS (AWS Health Dashboard), una de sus "Zonas de Disponibilidad" (mec1-az2) en la región de EAU fue impactada directamente.

El informe técnico detalla que lo s impactos generaron "chispas y fuego", lo que obligó al departamento de bomberos local a cortar el suministro eléctrico y apagar los generadores de emergencia para contener el incendio.

Los puntos clave de la interrupción

Fallas en cascada: La pérdida de energía en la zona principal afectó posteriormente a una segunda zona de disponibilidad (mec1-az3), limitando la redundancia del servicio.

Servicios afectados: Usuarios de servicios críticos como Amazon S3, EC2 y DynamoDB han experimentado tasas de error elevadas y latencia en toda la región del Medio Oriente.

Baréin bajo alerta: AWS también reportó problemas de conectividad y energía en sus centros de datos en Baréin, aunque no ha detallado si el daño en esa ubicación fue por impacto directo o fallas en la red eléctrica regional.

Respuesta de la compañía

Debido al conflicto en Oriente Medio , ambas regiones afectadas han sufrido daños físicos en su infraestructura como resultado de ataques con drones, informó más tarde la firma en su portal de problemas operativos.

"Estamos trabajando para restaurar la energía y la conectividad de manera segura. Sin embargo, estimamos que la recuperación total tomará al menos un día, ya que requiere reparaciones físicas en las instalaciones, sistemas de enfriamiento y una evaluación de seguridad coordinada con las autoridades locales", señaló la empresa en su más reciente actualización.

Recomendaciones a los usuarios

Ante la magnitud de la interrupción, Amazon ha instado a sus clientes corporativos a desviar sus operaciones y cargas de trabajo a regiones no afectadas fuera del Medio Oriente para garantizar la continuidad de sus negocios.

Expertos en ciberseguridad y defensa señalan que, de confirmarse que se trata de un ataque deliberado, este representaría uno de los primeros casos documentados en los que la infraestructura física de una gran "big tech" estadounidense es blanco directo de acciones militares en un conflicto regional.

