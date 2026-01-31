Noticias Conversaciones, en curso entre emisario ruso y funcionarios de EEUU en Miami De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, las conversaciones comenzaron temprano a las 8 am hora de la costa este de Estados Unidos, sin dar más detalles sobre el programa de discusiones.



El emisario ruso Kirill Dmitriev se reunió este sábado con responsables estadounidenses en Florida.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, las conversaciones comenzaron temprano a las 8 am hora de la costa este de Estados Unidos, sin dar más detalles sobre el programa de discusiones.

Cabe mencionar que esta reunión se da un día antes de un encuentro planeado entre negociadores ucranianos y rusos en Abu Dabi para discutir el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

¿Pausan guerra en Ucrania? Donald Trump revela acuerdo

El presidente Donald Trump dio a conocer este jueves 29 de enero que acordó con Vladimir Putin no disparar a Kiev durante una semana por el frío.

"Fue muy amable. Mucha gente me dijo: 'No malgastes la llamada, no vas a conseguirlo'. Y lo hizo", detalló Trump.

Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, advirtió que Moscú planea otro bombardeo a gran escala a pesar de los planes por las nuevas conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos el fin de semana.

A través de su cuenta de Instagram, Kirill Dmitriev afirmó estar nuevamente en Miami, tras haber llevado las anteriores semanas negociaciones para poner fin a la guerra.

De acuerdo con Kiev, Estados Unidos afirma que están cerca de llegar a un acuerdo; no obstante, por el momento han sido incapaces de encontrar un compromiso acerca del territorio con el que se quedarían.

