Turquía Pelea en el Parlamento de Turquía: Diputados se enfrentan por nombramiento de ministro de Justicia Diputados de oposición se enfrentaron con legisladores del oficialismo para protestar por la designación del ministro de Justicia, cuyo nombramiento fue aprobado por la mayoría pese a ser fiscal en funciones. "¡Es inconstitucional!" reclamaron los opositores.

El Parlamento de Turquía se vio envuelto en una pelea entre legisladores del partido gobernante y la oposición, en medio del nombramiento del ministro de Justicia en una reorganización del gabinete.

De acuerdo con The Associated Press (AP), la oposición intentó impedir que el fiscal general de Estambul, Akin Gurlek, asumiera el Ministerio de Justicia tras la nominación del presidente Recep Tayyip Erdogan.

#BREAKING #Turkey A brawl broke out in the Turkish Parliament between AKP and CHP lawmakers during the swearing-in of new Justice Minister, whose appointment CHP deputy had called unconstitutional, arguing that sitting judges and prosecutors cannot engage in politics. pic.twitter.com/sYvyJYbzji — The National Independent (@NationalIndNews) February 11, 2026

¿Por qué se pelearon en el Parlamento de Turquía?

Legisladores opositores del Partido Republicano del Pueblo (CHP) reclamaron que la designación de Gurlek era inconstitucional, pues sostuvo que los jueces y fiscales en funciones no pueden involucrarse en política.

Ante la tensión, legisladores fueron vistos empujándose y lanzándose puñetazos certeros, provocando una escalada en las tensiones políticas bajo el régimen de Erdogan, quien ha sido señalado por la oposición del CHP de erosionar la independencia judicial del país.

Como fiscal de Estambul, Gurlek presidió juicios de alto perfil contra varios miembros del principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo, los cuales la oposición ha denunciado por estar motivados políticamente.

No obstante y pese a la tensión, el ahora exfiscal prestó juramento rodeado de legisladores del oficialismo del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).

El presidente Erdogan también nombró a Mustafa Ciftci, gobernador de la provincia oriental de Erzurum, como ministro del Interior.

Este enfrentamiento ocurre en medio de una escalada de tensiones en Estambul y la oposición, donde decenas de funcionarios de municipios gestionados por el CHP han sido arrestados en investigaciones por corrupción.

Entre ellos se encontraba el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado ampliamente como el principal rival de Erdogan, quien fue arrestado el año pasado.

