¿Cómo se transmite el sarampión? Virus puede vivir horas en una habitación Descubre cuáles son los síntomas y quiénes son las personas más vulnerables ante el virus

Se puede pensar que el sarampión solo consiste en salpullido con fiebre. Sin embargo, es más complicado de lo que se cree si no se tiene la vacuna contra el virus.

Este virus es sumamente contagioso, por lo que a continuación te mostramos cómo se transmite, los síntomas y quiénes son las personas que son vulnerables ante esta enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Algunos de los síntomas del sarampión son la fiebre alta, tos, ojos llorosos y salpullido.

Algo muy característico del sarampión es que no se presenta de forma inmediata, ya que se pueden empezar a manifestar síntomas a partir de las dos semanas.

Los que llegan a ser terriblemente vulnerables son los niños menores de 5 años, los cuales pueden desarrollar complicaciones como diarrea, neumonía y encefalitis.

¿Cómo se transmite?

El modo en el que se propaga el sarampión es a través del aire; al ser sumamente contagioso, solo con que alguien tosa o esté cerca, ya se puede contraer.

Incluso el virus puede permanecer dos horas en una habitación después de que la persona infectada ya se fue.

¿Cómo me puedo proteger del sarampión?

Solo puede haber protección con la vacuna MMR, que con tan solo una dosis tiene la eficacia de 93 %. Se recomienda aplicarla cuando se quiera salir de viaje.

En el caso de que ya te hayas contagiado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el periodo de recuperación es de 2 a 3 semanas.

Cabe recalcar que no hay un tratamiento, solo cuidados como ponerte en cuarentena 4 días antes de presentar el sarpullido y 4 días después, beber líquidos y mantener control de la fiebre.