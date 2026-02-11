tiroteo Tiroteos en Canadá: Así fueron los 28 ataques en masa ocurridos en los últimos 5 años Un nuevo tiroteo en Canadá conmocionó a la sociedad canadiense en las últimas horas. Una joven de 18 años abrió fuego en una escuela secundaria de Tumbler Ridge, removiendo historias de los tiroteos ocurridos en los últimos 5 años.

Video Tiroteo en escuela de Canadá deja 10 muertos; la atacante se quitó la vida en Columbia Británica

Un nuevo tiroteo en Canadá conmocionó a la sociedad canadiense en las últimas horas. Una joven de 18 años abrió fuego en una escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del noreste de Columbia Británica.

El saldo es de 9 personas asesinadas y 25 más heridas. La responsable ha sido identificada como Jesse Vanrootselaar, quien, de acuerdo con la Policía Montada de Canadá, se quitó la vida luego de cometer el tiroteo, uno de los más mortíferos en los últimos años.

Estos son los tiroteos en Canadá en los últimos 5 años

18 y 19 de abril de 2020, en Multiple, Nueva Escocia: dejó 23 muertos y 3 heridos. Considerado como el tiroteo masivo más mortífero de la historia moderna de Canadá. El responsable fue Gabriel Wortman, un hombre de 51 años, quien está entre los fallecidos.

10 de julio de 2020, en Toronto, Ontario: Ocurrido en una plaza comercial, cuando un vehículo abrió fuego estando en movimiento, dejando un muerto y 4 heridos.

5 de abril de 2021, en O’Chiese First Nation, Alberta, se registraron múltiples tiroteos en tres lugares diferentes, dejando 4 heridos.



29 de mayo de 2021, en Mississauga, Ontario: Un tiroteo en una plaza comercial que dejó 1 muerto y 4 heridos

2 de agosto de 2021, en Montreal, Quebec: Fue un tiroteo en masa en un edificio residencial, que dejó 3 muertos y 2 heridos.

8 de agosto de 2021, en Toronto, Ontario: Se trató de un tiroteo en el área de Spadina Avenue y Nassau Street, en un ataque a una familia musulmana que dejó 2 muertos y 2 heridos.

24 de enero de 2022, en Vancouver, Columbia Británica: Se trató de un tiroteo dirigido en un suburbio de Vancouver donde cuatro personas fueron halladas sin vida en sus hogares.

12 de marzo de 2022, en Edmonton, Alberta: Dejó 1 muerto y 6 heridos.

28 de junio de 2022, en Saanich, Columbia Británica: el saldo fue de 2 muertos y 6 heridos.

25 de julio de 2022, en Langley, Columbia Británica: 3 muertos y 2 heridos.

1 de agosto de 2022, en Ajax, Ontario: 6 heridos.

2 al 4 de agosto de 2022: Se trató de una serie de tiroteos aleatorios en el área metropolitana de Montreal y Laval, Quebec, que dejó 4 muertos.

12 de septiembre de 2022, en Mississauga Milton, Ontario, se registraron 4 muertos y 2 heridos.

18 de diciembre de 2022, Vaughan, Ontario: Un tiroteo en un bloque de viviendas dejó 6 muertos y 1 herido. El atacante fue ejecutado tras un enfrentamiento con la policía local.

16 de marzo de 2023, en Edmonton, Alberta: dejó 3 muertos y 1 herido.

10 de junio de 2023, Ottawa, Ontario: el ataque causó 4 heridos.

1 de julio de 2023, en Mississauga, Ontario: el tiroteo dejó 4 heridos.

2 de septiembre de 2023, en Ottawa, Ontario: el ataque dejó 2 muertos y 6 heridos.

23 de octubre de 2023, en la ciudad Sault Ste. Marie en Ontario: Un hombre de 44 años inició el tiroteo que dejó 5 muertos, él y su exnovia incluidos; así como un herido.

26 de noviembre de 2023, en Winnipeg, Manitoba, dejó 4 muertos y 1 herido.

22 de febrero de 2024, en White Rock en Columbia Británica, dejó 4 heridos.

2 de junio de 2024 en Toronto, Ontario, dejó 2 muertos y 3 heridos.

19 de octubre de 2024 en Brampton, Ontario, dejó 1 muerto y 3 heridos.

4 de febrero de 2025 en Carry the Kettle Nakoda Nation, Saskatchewan: el tiroteo dejó 4 muertos.

7 de marzo de 2025, en Toronto, Ontario: Se registró un ataque en un bar llamado “Piper Arms” durante esa noche, que dejó 12 heridos.

3 de junio de 2025 en Toronto, Ontario: el tiroteo dejó 1 muerto y 5 heridos.

30 de diciembre de 2025 en Big Island Lake Cree Nation, Saskatchewan: se registró un tiroteo que dejó 1 muerto y 3 heridos.

10 de febrero de 2026 en Tumbler Ridge, Columbia Británica, 9 muertos y 25 heridos

En los últimos años, los tiroteos se han concentrado principalmente en Ontario y Quebec, mientras que en Columbia Británica no se había registrado un acto similar desde inicios de 2024, hace dos años.

