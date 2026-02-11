Noticias

Director de Instagram habla durante juicio a Google y Meta: Esto dijo sobre "adicción clínica"

Te contamos de qué acusan a las plataformas

N+ Univision y AFP
Por:N+ Univision y AFP
Este miércoles 11 de febrero, el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, habló durante el juicio a Google y Meta y fijó postura en torno a si las redes sociales causan " adicción clínica".

A continuación te decimos qué dijo sobre ese tema y cómo va el juicio de las plataformas.

Estoy seguro de que dije que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi de un tirón hasta muy tarde una noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica.
Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram


Las plataformas son acusadas de haber diseñado sus proyectos para poder retener la atención de las personas con el fin de su beneficio propio.

Este fallo creará jurisprudencia para los procesos legales que tendrán que enfrentar.

¿Qué dijo el director de Instagram?

El director de Instagram dijo a un abogado que era importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático.

Adam Mosseri mencionó que eran dos cosas diferentes cuando veía una serie de Netflix y se seguía porque le gustaba a una adicción clínica.

Mujer señala haber sufrido daño mental por usar redes sociales

Kaley G. M, una mujer de 20 años, mencionó haber sufrido daños mentales graves por las redes sociales.

Kaley empezó a usar las redes a muy temprana edad con YouTube a los 6 años y a los 11 abrió su cuenta en Instagram; años después empezó a usar las demás como TikTok, etc.

Cabe mencionar que Mosseri fue la primera figura en presentarse ante el jurado y mencionó que rechazó la idea de que Meta “antepusiera sus beneficios a la seguridad de sus usuarios”.

Asimismo, dijo que les convenía proteger a los menores, ya que les beneficiaba más a sus negocios que estuvieran bien.

Se espera que el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparezca el 18 de febrero.

ALM

