Noticias ¿Qué pasó en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, Hoy? Señalan a cárteles del narco Aquí te decimos qué ocurrió en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, que suspendió temporalmente todos los vuelos

Video FAA suspende vuelos en El Paso, Texas, hasta el 20 de febrero por motivos de seguridad

El secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, mencionó que la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Guerra (DOW, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo un operativo en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, que suspendió temporalmente todos los vuelos este miércoles 11 de febrero 2026.

El cierre en el espacio aéreo del aeropuerto fue durante la mañana, por lo que aquí en N + Univision te informamos qué pasó.

¿Por qué señalan a cárteles del narco?

Sean Duffy publicó un mensaje en su cuenta de X, donde informó que la FAA y el DOW "neutralizaron los drones de un cártel" y aseguró que luego de la acción ya no hay peligro para los viajes comerciales sobre El Paso, Texas.

También dijo que se levantaron las restricciones y los vuelos se reanudaron.

No es algo nuevo la incursión de drones de México

En una conferencia de prensa con la legisladora de Texas, Veronica Escobar, le preguntaron si podía decir algo al respecto con la incursión de drones de México, a lo que mencionó que no era “nada nuevo”.

Además, dijo que los que vivían en El Paso, Texas, saben que siempre ha habido este tipo de incursiones con los drones de México.

También mencionó que si hubiera habido una incursión que se mostrara como una amenaza, se le hubiera notificado al Comité de Servicios Armados y eso se lo hubieran compartido en la mañana.

Por lo que yo sé y lo que saben estas Comisiones en Washington DC, no hubo nada distinto ni extraordinario sobre alguna incursión de algún dron desde México anoche