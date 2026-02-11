Noticias Rusia afirma que respetará los límites nucleares del Nuevo START si EEUU lo hace Te contamos en qué consiste el Nuevo START y qué pide Trump para hacer un acuerdo nuevo

Video "Destaca el mensaje Trump de no usar la fuerza para anexionar Groenlandia": Analista internacional

Este miércoles 11 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que respetará los límites del Nuevo START si es que Estados Unidos también lo hace.

También Putin había dado una oferta, pero hasta el momento el presidente Donald Trump no se ha pronunciado.

A continuación te mostramos en qué consiste Nuevo START y cuál es la oferta que hizo el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

¿Qué opina Donald Trump?

El miércoles 4 de febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que cualquier acuerdo nuclear con Rusia debería incluir a China horas antes de que expire el tratado Nuevo START.

El mandatario estadounidense ha mencionado que, para lograr un verdadero control de las armas en el siglo XXI, es imposible que no se incluya a China.

En el caso de China, la razón por la que había rechazado sumarse al START fue porque decía que su arsenal era diez veces menor que el ruso y el de Estados Unidos.

A pesar de ello, el pasado miércoles 4 de febrero se llevó a cabo una reunión y tanto Putin como Xi Jinping abordaron temas de energía nuclear, investigación espacial e industrial y proyectos de alta tecnología.

Video Al menos dos personas resultaron heridas en un ataque ruso en Ucrania

¿Qué es el Nuevo START?

Este tratado entre Estados Unidos y Rusia se venció el 5 de febrero del 2026 y se encargaba de limitar los arsenales atómicos de ambas naciones, al no renovar este tratado, se puede correr el riesgo de una carrera armamentística sin ningún limitante en cuestión de lo nuclear.

El presidente ruso ya había mostrado disposición en querer hacer un nuevo tratado, por lo menos por un año más.

De igual manera, en 2023 Putin suspendió la participación de Moscú, con el argumento de que no podía permitir que Estados Unidos inspeccionara sus sitios nucleares. Sin embargo, eso no significó que se saliera del tratado en todos los aspectos, sino que se siguió comprometiendo con respetar sus límites ante sus armas nucleares.

“Estados Unidos no tiene prisa”

También, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, expresó que realmente Estados Unidos no tiene prisa por abandonar estos límites y que vigilará de cerca cómo se desarrollan las cosas.

Por otro lado, dijo que, si se confirma la intención de Estados Unidos, están dispuestos a trabajar activamente en un nuevo acuerdo y que considerarán temas que han estado afuera en otras ocasiones.