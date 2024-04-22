Renuncia el jefe de inteligencia militar israelí seis meses después del ataque de Hamas: ¿habrá más dimisiones?

Video Tensión en Medio Oriente: las acciones de líderes mundiales para evitar escalada del conflicto entre Israel e Irán

El jefe de la inteligencia militar israelí, el general Aharon Haliva, presentó su dimisión por su "responsabilidad" en los ataques del movimiento islamista palestino Hamas del 7 de octubre, anunció este lunes el ejército israelí.

El general Haliva es el primer funcionario de alto rango que renuncia por los fallos de seguridad que permitieron el ataque sin precedentes de Hamas, que conmocionó a Israel y desató la guerra en la Franja de Gaza.

En su carta de renuncia, Haliva reconoció su responsabilidad. "La división de inteligencia bajo mi mando no estuvo a la altura de la tarea que tenemos encomendada", dijo Haliva. "Llevo conmigo ese día negro desde entonces, día y noche. Siempre cargaré con el peso del horrendo dolor de la guerra".

En su misiva, Haliva pidió "una investigación exhaustiva sobre los factores y circunstancias" que llevaron al ataque.

Ya en octubre, Haliva, con 38 años de servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel, asumió parte de la culpa, ante una respuesta lenta contra miles de milicianos de Hamas que ese día tomaron el control de más de una decena de comunidades israelíes y llegaron a desplegarse armados en un 3% del territorio.

El ataque de Hamas del 7 de octubre desencadenó el conflicto en Gaza entre Israel y Hamas. Ese día, los comandos islamistas mataron a unas 1,170 personas y secuestraron a 250, según un cómputo de la AFP basado en datos oficiales israelíes. La ofensiva israelí en Gaza ha dejado 34,097 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, gobernado por Hamas desde 2007.

¿Habrá más renuncias en las cúpulas militar y política de Israel?

El ataque, ocurrido durante un feriado judío, tomó completamente por sorpresa a Israel y su afamada estructura de seguridad. La confianza interna en su ejército —que muchos consideran como una de las instituciones más fiables del país— se hizo añicos ante la incursión de Hamas.

El suceso además dio pie a una guerra devastadora para la Franja de Gaza, sumida en una gravísima crisis humanitaria en la que el 80% de su población se ha visto desplazada de sus hogares.

La renuncia del general Haliva podría abrir camino a más renuncias previstas de miembros de la cúpula de seguridad israelí por el ataque de Hamas que dio pie a la guerra en la Franja de Gaza.

Según una encuesta publicada este lunes y realizada entre los días 14 y 17 de abril por el Instituto de la Democracia de Israel, el 62% de la población israelí —tanto judíos como árabes— considera que es hora de que dimitan los responsables de los fallos del 7 de octubre, más de seis meses después de la masacre.

Desde el ataque de Hamas hay expectativas generalizadas de que, además de Haliva, otros líderes militares y de seguridad renunciaran por los errores que llevaron al ataque del 7 de octubre.

Sin embargo, no está claro cuándo se producirían esas dimisiones porque Israel sigue combatiendo a Hamas en Gaza y cruzando fuego con el grupo armado libanés Hizbullah en el norte.

Las tensiones con Irán también son altas tras ataques entre los dos países. Algunos expertos militares han dicho que sería irresponsable que renunciaran en un momento en el que Israel combate en varios frentes, y podría interpretarse como un indicio de debilidad.



Mientras que Haliva y otras personas han aceptado la culpabilidad por no haber impedido el ataque, otros han evitado hacerlo, en especial el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha dicho que responderá a preguntas difíciles sobre su labor pero no ha reconocido una responsabilidad directa por permitir que se produjera el ataque. Tampoco ha indicado que vaya a dejar el puesto, aunque hay un creciente movimiento de protestas que reclama que se celebren elecciones pronto.