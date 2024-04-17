Por qué EEUU impondrá nuevas sanciones a Irán (y espera lo mismo de sus aliados)

Video Tensión en Medio Oriente: las acciones de líderes mundiales para evitar escalada del conflicto entre Israel e Irán

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que impondrá nuevas sanciones al programa de misiles y drones de Irán tras su ataque del fin de semana contra Israel y afirmó que espera medidas similares de sus socios y aliados.

"En los próximos días, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones dirigidas contra Irán, incluido su programa de misiles y drones", así como contra la Guardia Revolucionaria y el ministerio de Defensa iraní, precisó en un comunicado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

"Anticipamos que nuestros aliados y socios pronto nos seguirán y aplicarán sus propias sanciones", añadió.

"Estas nuevas sanciones y otras medidas continuarán con un ritmo constante de presión para contener y degradar la capacidad y eficacia militar de Irán y hacer frente a todos sus comportamientos nocivos", explicó el funcionario.

Más sanciones a Irán tras su "maligno actuar"

La mayoría de los proyectiles fueron interceptados por el sistema de defensa de Israel, conocido como ‘Domo de Hierro’ y apenas hubo daños.

Washington ha recurrido a sanciones económicas para contrarrestar las actividades de Teherán, apuntando a sus programas de drones y misiles, así como a su financiación de grupos proiraníes como el movimiento palestino Hamas, que lanzó su propio ataque contra Israel el 7 de octubre.

Sullivan recordó que Washington ha sancionado a más de 600 personas y entidades vinculadas a Irán "relacionadas con el terrorismo, la financiación del terrorismo y otras formas de comercio ilícito, terribles abusos de los derechos humanos y apoyo a grupos terroristas interpuestos".

El anuncio de Sullivan ocurre después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtiera más temprano que Washington intensificará las sanciones económicas contra Irán por su ataque a Israel.

En una conferencia de prensa al comienzo de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, Yellen destacó que "las acciones de Irán amenazan la estabilidad de la región".

"El Tesoro no dudará en trabajar con nuestros aliados para utilizar nuestra autoridad en materia de sanciones para continuar desbaratando la actividad maligna y desestabilizadora del régimen iraní", dijo la funcionaria.

Añadió que "todas las opciones para interrumpir la financiación del terrorismo" estarán sobre la mesa.

Los más de seis meses de guerra entre Israel y Hamas en Gaza han desencadenado una ola de violencia en Oriente Medio, en la que participan aliados de Irán, que dicen actuar en apoyo de los palestinos.

Pero las tensiones se han intensificado aún más con el primer ataque directo de Teherán contra Israel, que ha provocado llamamientos a la distensión por parte de los líderes mundiales, temerosos de un conflicto más amplio.



Yellen no ofreció detalles concretos sobre las posibles decisiones que se tomarán, pero dijo que Washington ha estado trabajando para disminuir la capacidad de Irán para exportar petróleo, y adelantó que podría haber medidas adicionales.

Estados Unidos también intenta trabajar con el G7 y con países como China para limitar la capacidad de Teherán para acceder a los recursos necesarios para la fabricación de armas, dijo a la prensa un alto funcionario del Tesoro.

En Bruselas, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró también que algunos estados miembros habían propuesto "la adopción de medidas restrictivas ampliadas contra Irán" y que su oficina iniciaría los trabajos preparatorios.

"Tenemos que alejarnos del borde del abismo", clamó Borrell.

