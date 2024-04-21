Irán e Israel se atacan: pero uno de ellos parece haber logrado más, según analistas

Tras el ataque sin precedente de Irán directamente sobre Israel, los ojos estaban puestos en cuál sería la respuesta de Tel Aviv.

Potencias mundiales como Estados Unidos y Gran Bretaña habían urgido cautela al primer ministro Benjamín Netanyahu, en un intento por evitar una escalada de violencia en una región convulsa y envuelta en una crisis humanitaria por la guerra de Israel y el grupo palestino Hamas en Gaza.

Le habían pedido que se atribuyera como una victoria el hecho de que fueron interceptados los cientos de drones y misiles enviados por Irán, gracias a la batería antiaérea de Israel y sus aliados. Esa fue la represalia iraní por el ataque que atribuye a Israel y que a inicios de abril mató a 12 personas, incluyendo a dos generales de la Guardia Revolucionaria, en un edificio de su misión diplomática en Siria.

Netanyahu y su gabinete barajaron la respuesta durante días.

Llegó el viernes pasado con un ataque "calibrado" e interpretado por analistas como un intento de suavizar o al menos frenar la creciente tensión entre los dos países. El blanco pareció ser una base aérea iraní cercana a las instalaciones nucleares y el objetivo 'decirle' a Teherán que Israel puede llegar hasta ellas.

El ataque iraní, en concreto, marcó un punto de inflexión porque, por primera vez, Irán lanzó una operación directa contra Israel. Sin embargo, el análisis de algunos expertos apunta a que fue respuesta calculada para “fallar” y con objetivos estratégicos que van más allá de haber buscado infligir daño sustancial sobre blancos israelíes. Ese país, de acuerdo con el análisis, habría logrado lo siguiente.

Por qué el ataque iraní fue advertido y lento

Farid Kahhat, cientista político experto en Oriente Medio y profesor de la Universidad Católica de Perú, destacó en su podcast Comité que los encargados de Asuntos Exteriores de Irán advirtieron a los países vecinos, en especial a Jordania e Irak, del inicio del ataque.

Los misiles y drones tenían que pasar por el espacio aéreo de esas naciones debido a que Irán e Israel no comparten frontera. El aviso a un país que tiene relaciones diplomáticas con Israel, como Jordania, dio pie a que Israel supiera del ataque, explicó.

“Se cree que Irán no buscó causar mayor daño, primero porque lanzó drones que vuelan a 185 kilómetros por hora, la distancia que debían recorrer era de más de 1,000 kilómetros, entonces iban a tardar unas seis horas en llegar a sus blancos, tiempo más que suficiente para neutralizarlos”, dijo Kahhat.

“Y, de lograr alcanzar un blanco, eran drones que tienen una carga explosiva convencional de no más de 50 kilos, no podían causar un daño mayúsculo (...) Los misiles son otra historia, pero tampoco eran misiles con cargas explosivas particularmente grandes”, agregó en su podcast.

Un análisis de The Washington Post sobre qué reveló el ataque sobre el arsenal iraní detalló que Irán usó 120 misiles balísticos, 30 misiles crucero y 170 drones. Usó, por ejemplo, misiles balísticos Kheibar Shekan, Emad y Ghadr-1 y dejó por fuera otros considerados más viejos o posiblemente ya fuera de producción como los Sejjil-1 y los Shahab-3.

El diario cita a John Krzyzaniak, un estudioso de los programas de misiles de Irán en Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, diciendo que “Irán usó un poco de cada sistema que tiene”.

También cita a Behnam Ben Taleblu, quien también ha estudiado ampliamente sobre los programas de misiles iraníes en Foundation for Defense of Democracies, destacando que esos misiles y drones utilizados por Irán “son insuficientes para ganar una guerra”.

En ese contexto, en el que Teherán avisó sobre el lanzamiento del ataque y dio pie a que sus misiles y drones fueran interceptados por Israel y sus aliados, y en el que usó armamento que no podría infligir un gran daño, surge la pregunta de por qué lo hizo.

Irán forzó a Israel y sus aliados a utilizar el mayor despliegue posible

El cientista político Kahhat consideró que lo hizo por dos razones. La primera: para demostrar su disposición a dar un paso sin precedente para que la situación con Israel regrese al estatus previo al ataque a la misión diplomática iraní (que como mencionamos arriba, Teherán atribuye a Israel aunque Tel Aviv no lo ha reivindicado).

“Quería restablecer su capacidad de disuasión y dar incentivos negativos a Israel para que no vuelva a atacar a misiones diplomáticas”, dijo el experto en su podcast.

El análisis de Kahhat fue previo a la respuesta de Israel de este viernes. Pero la moderación de la respuesta israelí parece coincidir con el punto de que Irán consiguió regresar la situación al estado previo al ataque a su misión diplomática.

"Israel trató de calibrar entre la necesidad de responder y el deseo de no entrar en un ciclo de acción y reacción que simplemente hubiese escalado fácilmente", dijo a la agencia Reuters Itamar Rabinovich, exembajador israelí en Washington.

Por otro lado, el cientista político Kahhat coincidió con los analistas citados por The Washington Post en la insuficiencia del armamento al que recurrió Irán.

“Lanzó este ataque usando armamento deliberadamente obsoleto, por lo menos cuando tienes que enfrentar a países con armamento mucho más sofisticado como Israel. De ese modo no probó su mejor armamento y sus rivales no tienen cómo saber cuál es la capacidad operativo o eficacia de ese armamento en combate”, dijo Kahhat.

“Pero sí logró que sus rivales utilizaran en el mayor despliegue posible sus defensas antiaéreas y así Irán ahora sabe cuán eficaces son, cuánto demoran en responder, donde están ubicadas las baterías antiaéreas con las que cuenta en la región Estados Unidos, por ejemplo. Creo que era un mecanismo para obtener información que en la eventualidad de un nuevo ataque garantice que tenga éxito ahí donde este deliberadamente falló”, acotó.

