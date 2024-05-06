Hamas anuncia que acepta una propuesta de alto al fuego presentada por Egipto y Catar ante inminente invasión de Israel a Rafah

Video ¿Por qué Israel ordenó la evacuación de cientos de civiles palestinos en Rafah? Te contamos

El grupo militante Hamas anunció este lunes que aceptó una propuesta de alto el fuego presentada por Egipto y Catar, mientras la población de Rafah, en el sur de la Franja, recibió órdenes de evacuar ante una potencial invasión de Israel.



El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu no hizo comentarios inmediatos sobre el acuerdo, aunque medios locales indicaron que el acuerdo no era el mismo que había aceptado previamente Israel.

PUBLICIDAD

Hamas informó la decisión en un comunicado en el que explica que su líder supremo, Ismail Haniyeh, había dado la noticia en una llamada telefónica con el primer ministro de Catar y el ministro de inteligencia de Egipto.

Las dos naciones del Medio Oriente han estado mediando durante meses en conversaciones entre Israel y Hamas.

No hubo comentarios inmediatos de Israel.

En los últimos días, funcionarios egipcios y de Hamas han dicho que el alto el fuego se produciría en una serie de etapas durante las cuales el grupo islamista liberaría a los rehenes que tiene, a cambio de la retirada de las tropas israelíes de Gaza.

No está claro si el acuerdo satisfará la exigencia clave de Hamas de poner fin a la guerra y completar la retirada israelí.

Después de la publicación de la declaración, los palestinos estallaron en vítores en los extensos campamentos alrededor de Rafah, esperando que el acuerdo significara que se hubiera evitado un ataque israelí.

La invasión a Rafah

Los aliados más cercanos de Israel, incluido Estados Unidos, han dicho repetidamente que Israel no debería atacar Rafah. La inminente operación ha generado alarma mundial sobre el destino de alrededor de 1,4 millones de palestinos que se refugian allí.

Las agencias de ayuda han advertido que una ofensiva empeorará la catástrofe humanitaria de Gaza y provocará una oleada de muertes de civiles en una campaña israelí que en casi siete meses ha matado a 34.000 personas y devastado el territorio.

El presidente Joe Biden habló el lunes con Netanyahu y reiteró las preocupaciones de Estados Unidos sobre una invasión de Rafah.

PUBLICIDAD

Biden dijo que un alto el fuego con Hamas es la mejor manera de proteger las vidas de los rehenes israelíes retenidos en Gaza, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Hamas y Catar dijeron que la invasión de Rafah descarrilará los esfuerzos de los mediadores internacionales para negociar un alto el fuego.

Días antes, el grupo islamista había estado discutiendo una propuesta respaldada por Estados Unidos que, según reportes, planteaba la posibilidad de poner fin a la guerra y retirar las tropas israelíes a cambio de la liberación de todos los rehenes retenidos por el grupo.

Los funcionarios israelíes han rechazado esa compensación y han prometido continuar su campaña hasta que Hamas sea destruido.

Netanyahu dijo el lunes que tomar Rafah, que según Israel es el último bastión importante de Hamas en Gaza, era vital para garantizar que los militantes no puedan reconstruir sus capacidades militares y repetir el ataque del 7 de octubre contra Israel, que desencadenó la guerra.

El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz del ejército, dijo que se estaba ordenando a unas 100.000 personas que se trasladaran desde partes de Rafah a una cercana zona humanitaria declarada por Israel llamada Muwasi, un campamento improvisado en la costa. Dijo que Israel ha ampliado el tamaño de la zona y que incluye tiendas de campaña, alimentos, agua y hospitales de campaña.

Sin embargo, no quedó claro de inmediato si ya estaba listo para acomodar a los recién llegados.

Alrededor de 450.000 palestinos desplazados ya se están refugiando en Muwasi. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, conocida como UNRWA, dijo que les ha estado brindando ayuda. Pero las condiciones son miserables, con pocos baños o instalaciones sanitarias en esta zona mayoritariamente rural, lo que obliga a las familias a cavar letrinas privadas.

PUBLICIDAD

Después del anuncio de la orden de evacuación el lunes, los palestinos en Rafah tuvieron que lidiar otra vez con la necesidad de desarraigar a sus familias una vez más a un destino desconocido, exhaustos después de meses viviendo en extensos campamentos de tiendas de campaña o hacinados en escuelas u otros refugios en la ciudad y sus alrededores.

La UNRWA no evacuará de Rafah para poder seguir brindando ayuda a quienes se quedan atrás, dijo Scott Anderson, director de la agencia en Gaza.