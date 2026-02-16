Muertes Muere Dana Eden a los 52 años de edad: Así encontraron en hotel a co-creadora de Tehran Autoridades confirmaron la muerte de la productora Dana Eden, quien participó en Tehran, proyecto ganador de un Emmy

Autoridades confirmaron este lunes 16 de febrero 2026 la muerte de la productora israelí Dana Eden, quien participó en el thriller de espionaje Tehran, que ganó un Emmy.

La mañana de este lunes se revelaron detalles de cómo encontraron el cuerpo de Dana Eden en un hotel en Grecia.

Mensaje por la muerte de Dana Eden

Este lunes, se difundió un mensaje para lamentar la muerte de Dana Eden, por la cadena KAN, que consideró a la productora como “una de las figuras más destacadas de la industria televisiva israelí y desempeñó un papel fundamental en la creación y dirección de algunas de las producciones más importantes e influyentes de la corporación”.

“Su trabajo profesional, su dedicación inquebrantable y su amor por la creación dejaron una profunda huella en la Corporación Pública de Radiodifusión de Israel. KAN comparte el profundo dolor de su familia, amigos y colegas”, afirmó la cadena.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, la productora de Eden, Donna and Shula Productions, escribió que “los rumores sobre una muerte por motivos criminales o nacionales son falsos e infundados”.

“Este es un momento de gran dolor para la familia, los amigos y los compañeros de trabajo. Pedimos que se respete la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos”, declaró la productora.

El ministro de Cultura y Deporte de Israel, Miki Zohar escribió en sus redes sociales que “con gran tristeza” recibió la noticia de la muerte de Dana Eden. “Dejó una marca profunda en la creación de Israel y llevó nuestra historia a escenarios internacionales con orgullo, talento y coraje”.

Así encontraron el cuerpo de Dana Eden

La agencia de noticias AP reportó que “Eden fue encontrada muerta en un hotel de la capital griega, Atenas”, y citó a una fuente policial para explicar que “los indicios iniciales apuntaban a que se había quitado la vida”.

El agente que dio detalles sobre el hallazgo del cuerpo de Dana dijo que de manera preliminar no se observaron señales de violencia o algún indicio sobre agresiones.

Sobre Dana Eden

El thriller Tehran fue estrenado en 2020 y cuenta la historia de Tamar Rabinyan, quien hackea un reactor nuclear iraní.

Tehran fue nombrada la mejor serie de drama en la 49 entrega internacional de los Premios Emmy 2021.