Google Confirma Youtube caída masiva a nivel mundial este 17 de febrero de 2026 Miles de usuarios de la plataforma experimentan la noche de este martes problemas para acceder a la aplicación de videos. ¿Qué sucedió?

Este martes 17 de febrero, miles de usuarios a nivel mundial reportaron problemas al acceder a YouTube y servicios asociados de Google durante horas.

A través de la red social X, usuarios reportaron la fallas de Youtube e incluso hicieron tendencia el hashtag #YouTubeDOWN.

"Justo cuando estaba siguiendo una receta de Youtube, se cae, ¿hasta qué hora va a funcionar?", escribió un internauta.

Además, compartieron en redes sociales capturas de pantalla de la aplicación de YouTube donde aparecía el mensaje “Algo falló”, evidenciando errores en la carga de contenido y dificultades para acceder con normalidad a la plataforma durante la interrupción.

Plataformas que rastrean interrupciones en la internet, como DownForEveryoneOrJustMe.com, compartieron que internautas de países como Perú, Brasil, Estados Unidos, Turquía, Italia, Ucrania y Venezuela han notificado inconvenientes con YouTube, sobre todo por demoras al cargar videos, fallas al iniciar sesión y problemas para acceder o visualizar la página principal del servicio.

La plataforma Downdetector compartió que más de 390 mil usuarios han reportado fallas en Youtube.

Tras las quejas de los usuarios, Youtue informó en su cuenta de X que ya están investigando qué fue lo que sucedió y y compartieron una pagina para que los consumidores vean las actualizaciones.

"Si tienes problemas para acceder a YouTube en este momento, no estás solo: nuestros equipos están investigando esto y harán seguimiento aquí actualizaciones: https://support.google.com/youtube/thread/410904426", compartieron.

¿Dónde ver videos tras la caída de Youtube?

Ante fallas en YouTube, hay otras opciones para ver videos en internet, como Vimeo y Dailymotion, donde se puede encontrar contenido creativo y de entretenimiento. También están redes sociales como TikTok y Facebook, que ofrecen videos cortos, transmisiones en vivo y contenido viral.

