Noticias ¿Quién era el candidato peruano muerto que recibió más de 6 mil votos en las elecciones? Te contamos cómo murió el candidato presidencial de Perú a semanas de que pudiera competir en las urnas



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Un candidato a la presidencia de Perú que falleció hace semanas en un accidente de tráfico obtuvo más de 6000 votos en las elecciones de este domingo 12 de abril tras complicaciones por los retrasos en las urnas y porque les faltaba el material electoral.

Más de 27 millones de peruanos fueron convocados en las elecciones para que pudieran elegir a sus autoridades nacionales en un periodo de 2026-2030, pero más de 50 mil personas no pudieron votar, por lo que tuvieron que extender las elecciones para el lunes.

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¿Quién es el candidato muerto que recibió miles de votos?

Napoleón Becerra era un funcionario municipal de larga trayectoria y líder sindical, el cual se postuló para candidato por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú.

Becerra se trasladaba en su vehículo en las regiones de Huancavelica y Ayacucho a un evento político cuando se salió del camino y terminó en una zanja al lado de la carretera en los Andes.

El alcalde de Pilpichaca, Balvín Huamaní, llevó a la policía en su propio auto hasta el accidente, ya que ellos no contaban con uno.

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Huamaní contó que en esa zona no había forma de brindarle auxilio, ya que el puesto de salud no contaba con una ambulancia en el caso de los accidentes críticos.

De acuerdo con CNN, Becerra fue llevado a un centro médico cercano, pero murió por las heridas que le ocasionó el accidente automovilístico.

Asimismo, el alcalde subrayó que cada dos días había accidente en esa zona a pesar de que había pedido apoyo.

“Ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio del Interior se preocupan de esta carencia, espero que el infortunado accidente del candidato presidencial permita que el gobierno se preocupe”, finalizó.

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¿Cuántos votos recibió el candidato?

Pese a que la jornada electoral de este domingo 12 de abril estuvo plagada de problemas por la distribución del material, el difunto candidato, Napoleón Becerra, alcanzó 6.400 votos con el 53,7 % de las papeletas.

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Hasta el momento, de acuerdo con la Agencia de Noticias AP, quien va a la delantera es la derechista Keiko Fujimori con 16,96% en el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE). Sin embargo, estos porcentajes siguen sin ser suficientes para asegurar su victoria.

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