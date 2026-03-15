Noticias Napoleón Becerra: fallece candidato presidencial en accidente de tránsito cuando se dirigía a Ayacucho El vehículo quedó en una zanja al lado de la carretera y los tres acompañantes que estaban con el candidato presidencial solo presentaron heridas

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Este domingo 15 de marzo, el candidato presidencial de Perú, Napoleón Becerra, falleció en un accidente de tránsito en la carretera de los Andes, en donde se dirigía a un acto político, a semanas de las elecciones generales de Perú.

El alcalde de Pilpichaca, Balvín Huamaní, trajo a la policía local en su propio auto hasta el lugar del accidente y comentó a la Agencia de Noticias AP que el vehículo quedó en una zanja al lado de la carretera y que los tres acompañantes que estaban con el candidato presidencial solo presentaron heridas.

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De acuerdo con CNN, Becerra fue llevado a un centro médico cercano, pero murió por las heridas que le ocasionó el accidente automovilístico.



Asimismo, el alcalde dijo que en esa zona no había forma de atender a los accidentados y que el hospital más cercano no tiene ambulancia, al igual que la policía no tiene patrulla. Señaló que ojalá, después del accidente del candidato presidencial, el gobierno se preocupe por estas carencias, ya que cada dos días hay un accidente en ese lugar.

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¿Quién era Napoleón Becerra?

Napoleón Becerra era un político peruano de 61 años y estaba con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores de Perú. El candidato era uno de los 36 contendientes a la presidencia que se postularon para las elecciones de este 12 de abril.

De acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos, el cual realizó un muestreo en un lapso de tiempo entre el 6 y el 11 de marzo con más de 1000 personas entrevistadas, Becerra contaba con la aprobación del 0.4% de personas.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, el cuerpo de Becerra fue trasladado a Huamanga, la cual es capital de la región de Ayacucho.