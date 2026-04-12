Elecciones 2026

Elecciones en Perú: entre la incertidumbre y fallas que dejan a 63 mil electores sin votar

La votación, que se desarrolló entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., no estuvo exenta de dificultades. En algunas zonas de Lima se reportaron retrasos en la instalación de mesas y problemas logísticos.

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Por:N+ Univision
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Video Perú se prepara para elecciones con 35 candidatos y alta fragmentación política

Desde muy temprano, largas filas comenzaron a formarse en los centros de votación de toda la República del Perú, en espera de elegir a su próximo presidente o presidenta, así como a senadores y congresistas. No se trató de una tarea fácil, millones de peruanos que salieron a emitir su voto, lo hicieron ante un pleno de más de 35 candidatos, mostrando la polarización política en el país.

Es así como en esta jornada, los peruanos eligen al noveno presidente en 10 años, en un país con una creciente crisis política que hoy se intentará poner fin o, de lo contrario, extenderse a una segunda vuelta prevista para junio.

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Una jornada intensa y con tropiezos

La votación, que se desarrolló entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., no estuvo exenta de dificultades. En algunas zonas de Lima se reportaron retrasos en la instalación de mesas y problemas logísticos con el material electoral, lo que generó malestar entre los ciudadanos y llamados a garantizar el derecho al voto.

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En conferencia de prensa, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reportó que al menos 63 mil electores no pudieron votar el domingo, debido a que no fue posible instalar 211 mesas.

“Para cada uno de ellos, electores y miembros de mesa, iniciaremos los actos administrativos pertinentes porque al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol de miembro de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”, indicó.

Los candidatos presidenciales no guardaron silencio ante la falla que impidió la colocación de las mesas de votación. Roberto Chiabra, abanderado de Unidad y Paz, reprochó la incompetencia de las autoridades electorales, pidiendo las renuncias de los funcionarios a cargo de la JNE, ONPE y RENIEC.

A su vez el candidato de APP, César Acuña, reprochó la “incompetencia” tanto de la ONPE como del jefe Corvetto, asegurando que es “criminal” dejar a miles de peruanos sin derecho al voto por un simple error logístico.

Un voto fragmentado

El elemento más evidente de estos comicios fue la dispersión del voto. Con más de 35 candidatos en competencia, ninguno logró consolidarse como favorito claro en las encuestas previas, lo que hace prácticamente inevitable una segunda vuelta en junio.

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Entre los nombres más visibles figuran la derechista Keiko Fujimori, en su cuarto intento por llegar al poder; el empresario Rafael López Aliaga; el exalcalde izquierdista Ricardo Belmont; y el comediante Carlos Álvarez, representante del voto antisistema.

Sin embargo, más que adhesiones firmes, lo que predominó fue la indecisión. Muchos electores reconocieron haber definido su voto en los últimos días, o incluso en la misma fila.

¿Quién va ganando en Perú?

Según los primeros resultados del escrutinio de los votos, que hasta las 5:30 de la tarde, tiempo de Lima, llevaba un 0.008% de las actas contabilizadas, el primer lugar hasta el momento lo lleva Rafael Bernardo López, de Renovación Popular.

Mientras que Fujimori aparece en la cuarta posición y Belmont en sexto.

Imagen ONPE
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