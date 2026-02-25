Renuncia Renuncian el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo La renuncia llega en plena discusión de la ley de amnistía para presos políticos.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional (Parlamento) -controlado por el chavismo- en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.

El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, "mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república", leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

