Renuncia

Renuncian el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo

La renuncia llega en plena discusión de la ley de amnistía para presos políticos.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video En video: Maduro no pudo ocultar la sorpresa cuando su ministro de la defensa dijo que “pretenden comprarlos”

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional (Parlamento) -controlado por el chavismo- en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.

Más sobre Venezuela

Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición en Venezuela
1 mins

Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición en Venezuela

Mundo
Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo a EEUU para estabilizar el mercado cambiario
1 mins

Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo a EEUU para estabilizar el mercado cambiario

Mundo
Diosdado Cabello afirma que en Venezuela ya "no está pasando droga" y presume decomiso "récord" en 2026
1 mins

Diosdado Cabello afirma que en Venezuela ya "no está pasando droga" y presume decomiso "récord" en 2026

Mundo
Gobierno de Biden reconoce a Edmundo González como "presidente electo" cuatro meses después de las elecciones en Venezuela
3 mins

Gobierno de Biden reconoce a Edmundo González como "presidente electo" cuatro meses después de las elecciones en Venezuela

Mundo
Arrestan en Venezuela a Tareck El Aissami, el otrora poderoso 'zar del petróleo' caído en desgracia
4 mins

Arrestan en Venezuela a Tareck El Aissami, el otrora poderoso 'zar del petróleo' caído en desgracia

Mundo

El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, "mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república", leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

PUBLICIDAD

Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.

Relacionados:
RenunciaNoticiasNicolás Maduropolitica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX