Renuncian el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo
La renuncia llega en plena discusión de la ley de amnistía para presos políticos.
Video En video: Maduro no pudo ocultar la sorpresa cuando su ministro de la defensa dijo que “pretenden comprarlos”
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional (Parlamento) -controlado por el chavismo- en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.
El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, "mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república", leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.
Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.
Relacionados: