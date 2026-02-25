Noticias

¿Punch está en peligro por monos “enfermos”? Zoológico de Japón explica qué está pasando

En medio del interés por el pequeño macaco, algunos visitantes comenzaron a notar que otros monos del grupo presentaban zonas sin pelo, lo que generó preocupación sobre la salud de Punch en redes sociales

Video Amor de Punch: El bebé mono abandonado que encontró refugio en una mamá de peluche

Miles de personas han visitado el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, para conocer a Punch, el macaco japonés de seis meses que se volvió viral por abrazar un peluche tras ser rechazado por su madre.

Sin embargo, en medio del interés por el pequeño, algunos visitantes comenzaron a notar que otros monos del grupo presentaban zonas sin pelo, lo que generó preocupación en redes sociales.

¿Monos enfermos rodean a Punch?

En distintas plataformas se compartieron imágenes y videos donde varios macacos parecían estar “ enfermos” debido a la pérdida visible de pelo en algunas partes del cuerpo, lo que encendió las alarmas entre los seguidores de Punch, quienes temían que se tratara de una enfermedad contagiosa que pudiera poner en riesgo al pequeño mono.

Ante la creciente inquietud, el zoológico emitió un comunicado el miércoles 25 de febrero de 2026 para aclarar la situación. En N+ Univision te contamos qué dijo el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa.

¿Qué explicó el zoológico?

La institución japonesa confirmó que algunos macacos del grupo presentan alopecia, es decir, pérdida significativa de pelo. No obstante, aseguró que no se trata de una enfermedad. De acuerdo con el diagnóstico veterinario, la alimentación y el peso de los monos son adecuados y no se ha detectado ninguna patología, por lo que la causa principal sería el acicalamiento excesivo, una conducta común en estos animales.

Según el zoológico de Japón, durante el invierno, los macacos se agrupan más estrechamente para conservar el calor. Al pasar más tiempo juntos, aumenta el acicalamiento entre ellos, lo que puede provocar mayor caída de pelo.

¿Punch corre riesgo?

El zoológico aclaró que Punch no corre ningún riesgo de contagio, ya que -como lo explicaron- la alopecia detectada en algunos macacos no es una enfermedad, sino consecuencia del acicalamiento excesivo debido al frío.

Precisamente por este motivo, el pequeño aún no ha sido integrado totalmente al grupo, pues durante el proceso de acicalado podría ser acosado o rechazado por otros individuos, afectando su adaptación y la estabilidad social del conjunto, por lo que realizar cambios drásticos en el entorno podría alterar la dinámica social y aumentar el riesgo de que el pequeño Punch sea acosado.

Actualmente, Punch cuenta con acceso a cuatro salas traseras no visibles al público, donde puede resguardarse. Además, dispone de espacios y elementos de enriquecimiento ambiental para su desarrollo. La prioridad, señalaron los cuidadores, es garantizar una integración segura para el mono mientras continúan evaluando y mejorando las condiciones del grupo.

Video ¿Por qué Punch fue rechazado por su madre? Esto se sabe del bebé macaco que lucha por sobrevivir en un zoológico
