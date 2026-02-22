Noticias Incrementa Guatemala patrullaje en frontera con México luego de abatimiento de “El Mencho” Tras la muerte de “El Mencho”, Guatemala refuerza seguridad en frontera con México.

Luego del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes,”El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Guatemala anunció el incremento del patrullaje militar en la frontera con México.

En un comunicado, e l Ministerio de la Defensa Nacional del país centroamericano indicó que aumentó la presencia como parte del operativo “cinturón de fuego”.

“Este 22 de febrero de 2026, ante información difundida sobre la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el Ejército de Guatemala en el marco de la Operación Cinturón de Fuego incrementó las operaciones de (monitoreo, control, patrullajes, vigilancia, presencia y seguridad) en sectores estratégicos de la zona fronteriza Guatemala–México”, informó.



La institución también señaló que mantiene coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional de México como parte de los mecanismos bilaterales en materia de seguridad.

“El Ejército de Guatemala reitera su presencia permanente en la línea divisoria, mediante operaciones militares continuas y vigilancia estratégica, en cumplimiento de su misión constitucional de resguardar la soberanía e integridad del territorio nacional”, agregó.



En la frontera entre México y Guatemala, principalmente en Chiapas y los departamentos guatemaltecos de San Marcos, Huehuetenango y Petén, se ha documentado presencia del CJNG a través de células propias y alianzas locales.

El grupo criminal está en disputa territorial con facciones del Cártel de Sinaloa.

