Ayatolá Ali Jamenei

¿Por qué Estados Unidos atacó Irán?

El presidente Donald Trump justificó la ofensiva para eliminar "amenazas inminentes", mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hizo un llamado explícito a un cambio de régimen.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Satélite capta imágen aérea del ataque a búnker en Irán

El presidente Donald Trump anunció este sábado el inicio de una ofensiva militar “masiva” de las fuerzas estadounidenses contra Irán. Según el mandatario, el objetivo de la operación es “defender al pueblo estadounidense” ante lo que calificó como amenazas directas del régimen iraní.

La ofensiva, realizada en conjunto con Israel, ocurre apenas un día después de que concluyera una ronda de negociaciones indirectas en Ginebra sobre el programa nuclear de Teherán. A pesar de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que un acuerdo estaba “al alcance”, Trump expresó su insatisfacción con el progreso de los diálogos, señalando que Irán se niega a renunciar definitivamente a la posibilidad de obtener armamento nuclear.

PUBLICIDAD

Discrepancias sobre la amenaza de misiles

Más sobre Irán

De la Operación Ajax al "León Creciente": Siete décadas de una relación tensa entre Washington y Teherán
2 mins

De la Operación Ajax al "León Creciente": Siete décadas de una relación tensa entre Washington y Teherán

Estados Unidos
ÚLTIMA HORA: Israel lanza "ataque preventivo" contra Irán mientras Trump evalúa acciones militares
4 mins

ÚLTIMA HORA: Israel lanza "ataque preventivo" contra Irán mientras Trump evalúa acciones militares

Estados Unidos
Trump amenaza con aranceles a los países que adquieran bienes o servicios a Irán
2 mins

Trump amenaza con aranceles a los países que adquieran bienes o servicios a Irán

Estados Unidos
Estados Unidos derriba dron de Irán: ¿se cancelan conversaciones entre ambos países?
1 mins

Estados Unidos derriba dron de Irán: ¿se cancelan conversaciones entre ambos países?

Estados Unidos
Trump confirma conversaciones con Irán ante tensiones militares
1 mins

Trump confirma conversaciones con Irán ante tensiones militares

Estados Unidos
Rusia condena amenaza de EE UU sobre ataques contra Irán y señala "injerencia externa subversiva"
2 mins

Rusia condena amenaza de EE UU sobre ataques contra Irán y señala "injerencia externa subversiva"

Estados Unidos
Gobierno de Trump impone sanciones a personas y empresas de Venezuela e Irán por supuesto comercio de drones y misiles
3 mins

Gobierno de Trump impone sanciones a personas y empresas de Venezuela e Irán por supuesto comercio de drones y misiles

Estados Unidos
Trump anuncia nuevas sanciones contra Irán desde este lunes
3 mins

Trump anuncia nuevas sanciones contra Irán desde este lunes

Estados Unidos

En un video publicado en redes sociales, Trump afirmó que Irán desarrolla misiles de largo alcance capaces de amenazar a Europa y, próximamente, al territorio estadounidense.
Además de la preocupación nuclear, el presidente enumeró otras quejas contra Teherán, incluyendo: El respaldo a grupos aliados que amenazan el transporte marítimo comercial, el apoyo a la organización Hamas y las amenazas contra las tropas estadounidenses estacionadas en el extranjero.

Un llamado al pueblo iraní

Trump dirigió un mensaje directo a los ciudadanos iraníes, instándolos a tomar el control de su gobierno. “Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, declaró, presentándose como el primer presidente dispuesto a intervenir de esta manera para apoyarlos.

Por su parte, Benjamin Netanyahu se unió al llamado de un cambio de régimen. En su primera declaración tras los ataques, el primer ministro israelí instó al pueblo iraní a "liberarse del yugo de la tiranía" y afirmó que la acción conjunta creará las condiciones para un "Irán libre".

Antecedentes y riesgos

Esta es la segunda vez que Irán es blanco de ataques estadounidenses bajo el mandato de Trump tras su regreso al cargo. Los medios estatales iraníes recordaron que una situación similar ocurrió en junio del año pasado, cuando se atacaron instalaciones nucleares tras un conflicto de 12 días con Israel.

PUBLICIDAD

El presidente estadounidense reconoció que la operación es una "misión noble" por el futuro, aunque advirtió que podrían producirse bajas de "héroes estadounidenses" como consecuencia de la guerra.

Video En Vivo: Así Amanece Jerusalén Ante Ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán
Relacionados:
Ayatolá Ali JameneiMedio Oriente

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX