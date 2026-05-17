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OMS emite alerta mundial por expansión del ébola en Congo y Uganda

La organización aclaró que, pese a la gravedad del brote, no se trata de una emergencia pandémica como ocurrió con el COVID-19, por lo que no recomendó el cierre de fronteras

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Por:N+ Univision
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La Organización Mundial de la Salud, (OMS), informó este domingo 17 de mayo que el brote de Enfermedad por el virus del Ébola en la República Democrática del Congo y Uganda representa una emergencia de salud pública de importancia internacional, luego de registrarse más de 300 casos sospechosos y al menos 88 muertes.

Sin embargo, la OMS aclaró que, pese a la gravedad del brote, no se trata de una emergencia pandémica como ocurrió con el COVID-19, por lo que no recomendó el cierre de fronteras ni restricciones internacionales de viaje.

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¿Cuál es el objetivo del anuncio de la OMS?

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La organización explicó que la declaratoria busca movilizar a agencias internacionales y donantes para acelerar la respuesta sanitaria, debido al riesgo de propagación internacional y a la necesidad de coordinar esfuerzos globales para contener el virus.

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No obstante, expertos han señalado que respuestas anteriores han sido insuficientes. En 2024, la OMS también declaró emergencia global por los brotes de viruela símica en el Congo; sin embargo, especialistas criticaron que medicamentos y vacunas tardaron demasiado en llegar a las zonas afectadas.

¿Cómo se puede contraer el ébola?

El ébola es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite mediante el contacto con fluidos corporales infectados, como sangre, vómito, semen u otros líquidos del cuerpo. Además, puede llegar a ser mortal.

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Los primeros síntomas incluyen fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, debilidad extrema, dolores musculares, dolor de garganta y escalofríos, los cuales pueden aparecer entre dos y 21 días después del contagio. Conforme la enfermedad avanza, los casos graves pueden provocar vómitos, diarrea, dolor abdominal, deshidratación, sangrado interno y externo, sangre en vómito o heces, hemorragias en encías o nariz, además de falla multiorgánica.

¿Hay vacuna para el ébola?

Según autoridades sanitarias, el brote confirmado este viernes 15 de mayo es provocado por el virus Bundibugyo, una variante del ébola para la que actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobadas.

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Aunque la República Democrática del Congo y Uganda han registrado más de 20 brotes de ébola en el pasado, esta es la primera vez que se detecta esta variante específica del virus en la región.

Shanelle Hall, asesora principal del director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en África, declaró a reporteros el sábado 16 de mayo que actualmente se analizan cuatro posibles tratamientos, aunque por ahora no existe una vacuna disponible.

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Otro problema que preocupa a las autoridades es que, incluso si hubiera vacunas listas para aplicarse, gran parte de África enfrenta dificultades para producirlas localmente debido a la falta de recursos e infraestructura médica.

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