Ebola Brote de ébola en República del Congo deja al menos 88 muertos y se extiende hasta Uganda La nueva cepa de ébola detectada en Congo preocupa a especialistas porque no existe vacuna ni tratamiento específico

Video ¿Se acabarán las tensiones en el estrecho de Ormuz? Irán pone esta condición a EEUU

El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) ya habría causado 88 muertes, según cifras comunicadas el sábado, y también un deceso en Uganda.

Hasta el momento se registraron 88 muertes probablemente causadas por el virus, de un total de 336 casos sospechosos, según un balance divulgado el sábado por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, agencia sanitaria de la Unión Africana con sede en Adís Abeba.

PUBLICIDAD

Dado que el foco de la epidemia se encuentra en una zona de difícil acceso, pocas muestras pudieron ser analizadas en laboratorio y los balances se basan principalmente en casos sospechosos.

Los análisis de laboratorio concluyeron que se trata de la cepa Bundibugyo del virus.

No existe vacuna contra esta variante ni tampoco "tratamiento específico", recordó este sábado en rueda de prensa el ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba.

"Con esta cepa, la tasa de letalidad es muy importante, puede alcanzar el 50%", señaló.

El último episodio de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa, declarado en agosto de 2025 en el centro del país y contenido en diciembre, dejó al menos 34 muertos.

La epidemia más mortífera en República Democrática del Congo causó cerca de 2.300 fallecidos entre 3.500 enfermos entre 2018 y 2020.

La transmisión del virus entre humanos se produce a través de fluidos corporales o por exposición a la sangre de una persona infectada, viva o fallecida. Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas después de la aparición de los síntomas, y el período de incubación puede durar hasta 21 días.

En RDC, hasta ahora solo se pudieron realizar pocas pruebas de laboratorio en la capital, Kinshasa.

Pero según los primeros resultados, con ocho casos confirmados de ébola entre trece muestras analizadas y un elevado número de casos sospechosos, la epidemia parece propagarse rápidamente.

PUBLICIDAD

"El número de casos y de muertes que estamos viendo en tan poco tiempo, combinado con la propagación en varias zonas sanitarias y ahora más allá de la frontera, es extremadamente preocupante", advirtió Trish Newport, de la oenegé Médicos Sin Fronteras, presente en la provincia de Ituri.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Uganda informó el viernes de la muerte, a causa del virus, de un congoleño de 59 años el jueves en un hospital de Kampala, la capital.

No obstante, el ministerio subrayó que por ahora no se registró ningún "caso local".